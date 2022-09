Todos los beneficios de los ingredientes de la cosmética natural, por Natukey

Cada vez más empresas de la industria de la belleza están eligiendo ingredientes de origen natural, para cuidar la piel, cabello y todo el cuerpo.

Tanto por sus resultados más efectivos en nuevas fórmulas, como por el respeto al medioambiente, la cosmética natural ha ganado terreno en el mercado. Los principios activos de estos productos ecológicos, como los de Natukey, provienen de materia prima orgánica de plantas, flores y minerales, ideales para todo tipo de dermis. La tienda de Natukey cuenta con las mejores marcas a nivel europeo de cosmética natural, ecofriendly y libres de productos químicos como parafinas o siliconas.

¿Cuáles son los beneficios de escoger productos con ingredientes naturales? La cosmética natural de Natukey abarca amplias categorías de productos esenciales para la higiene y el cuidado de todo el cuerpo a diario. El punto a favor es que la materia prima de estos está compuesta por aceites vegetales, aceites esenciales, ácido hialurónico, aloe vera, minerales, arcillas, algas, extractos de flores y plantas. Todos estos ingredientes provenientes de la naturaleza tienen una mayor concentración de principios activos que son aprovechados al 100 % por la zona en las que se apliquen. La mejor absorción y oxigenación que otorgan se ve reflejada en la suavidad que dejan en la piel, en el caso de la cosmética corporal, así como también en el brillo y la hidratación profunda que obtiene el cabello, con la cosmética capilar.

Estos productos además, al no tener elementos sintéticos, ni aromatizantes, conservantes o aditivos, no provocan alteraciones ni alergias en la barrera cutánea. Al evitar ingredientes de relleno, la cosmética natural se nutre de lo mejor de la materia prima orgánica, bajo una producción sostenible con el medioambiente. En este sentido, todos los ingredientes son extraídos según los ciclos de la naturaleza y las estaciones del año, generando el menor impacto posible en los ecosistemas.

Las cualidades de los productos de Natukey Manteniendo el compromiso con el cuidado del medioambiente, todos los artículos del catálogo poseen ingredientes 100 % naturales, que no provienen de origen animal ni fueron testados en animales. Por eso, son productos cruelty free, aptos para veganos y certificados con ECO-CERT y Forest For All Forever, como garantía de calidad y sostenibilidad.

La cosmética natural de Natukey, además de tener opciones de cuidado facial, corporal y capilar para adultos, cuenta con una línea de productos para bebés y niños.

Desde cremas, mascarillas y lociones personales, hasta aceites, desmaquillantes y jabones, la amplia línea abarca primeras marcas europeas como Weleda, Logona, Lavera y Super Skin Good.

Natukey cuenta con una tienda online con envíos gratis a península en compras superiores a 40 euros. Los precios son los más ajustados del mercado y además en el primer pedido se puede aprovechar el descuento de bienvenida.