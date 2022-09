La tecnología que está revolucionando los almacenes en España, según RAVAS Comunicae

jueves, 22 de septiembre de 2022, 15:31 h (CET) Esta tecnología empleada a lo largo de los almacenes en Europa empieza a coger fuerza en la península Ibérica La tecnología que se emplea en la logística no para de crecer con el fin de mejorar la eficiencia y rendimiento de los almacenes. Si esto no ocurriese, los procesos actuales serían mucho más lentos y los costes aún mayores. El foco principal de los desarrolladores de software se centran en las plataformas de registro y contabilidad, pero todavía hay otros resquicios que pueden ser explotados.

Así es el Pesaje móvil:

Se trata de una tecnología capaz de pesar los productos y registrarlos, acortando procesos y facilitando las gestiones. Gracias a RAVAS, esta tecnología llega a España desde Holanda, donde han optimizado el rendimiento de esta tecnología para garantizar calidad y durabilidad en sus productos de pesaje móvil.

¿Cómo funciona esta tecnología?

Cuentan con transpaletas manuales eléctricas con pesaje móvil, se trata de unas transpaletas normales, pero capaces de medir el peso de los productos que pesan.

Como muchos de los productos se descargan en los almacenes a través de las máquinas de almacén, RAVAS ha desarrollado unas horquillas especiales llamadas iForks. Se trata de unas horquillas inalámbricas que se instalan en las máquinas de almacén y miden el peso de los productos.

Estas transpaletas y horquillas cuentan con tecnología bluetooth y WIFI, por lo que se conectan al sistema logístico, WMS o ERP del almacén y registran los pesos de cada carga al instante.

¿Realmente ahorra tiempo y dinero?

Debido a que se calcula y registra el peso de cada carga al instante, ya no es necesario acudir a la báscula de suelo que está situada en una zona apartada del almacén. Por ello, se ahorran traslados innecesarios y se evita el colapso entre las diferentes máquinas que necesitan pesar a la vez.

Por otra parte, es un sistema de control que permite asegurar que se ha recogido el pedido correcto y que cuenta realmente con la cantidad de producto esperada. En ocasiones, sirve para demostrar discrepancias entre lo que dice el emisor haber enviado y lo que dice el receptor haber recibido. Esto asegura que se pierdan productos en el camino.

