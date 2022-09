Kawasaki Experience invita a todos los amantes del motor al mayor evento de las dos ruedas en Málaga Comunicae

jueves, 22 de septiembre de 2022, 15:32 h (CET) El próximo día 22 de octubre se podrá acudir a la Kawasaki Experience que se celebrará en la ciudad andaluza de Málaga, en «El templo del Motor» Se podrá vivir una experiencia única con el mejor ambiente motero. Una ruta motera por la provincia de Málaga hasta el circuito "El Templo del motor" donde se puede ver de cerca y probar las últimas novedades de motos Kawasaki, subirse al simulador de circuitos y caballitos, participar en el concurso de motos mejor preparadas… y para recuperar fuerzas una buena barbacoa, una rica paella, bebida, sorteos y mucho más.

Un amante de las dos ruedas y de Kawasaki no se lo puede perder.

EL MAYOR EVENTO DE MOTOS EN MÁLAGA SE CELEBRA EL 22 DE OCTUBRE EN EL TEMPLO DEL MOTOR, DE LA MANO DE KAWASAKI MÁLAGA Y MOTORIDER CONCESIONARIO OFICIAL.

El 22 de octubre en «El templo del Motor» se tendrá la oportunidad de vivir el mayor evento motero de la mano de Kawasaki en la provincia de Málaga; se verán las últimas novedades en motos, se podrán conocer entre los aficionados o futuros compañeros de ruta y lo más importante: será un día lleno de actividades organizado por Motorider, concesionario Oficial de Kawasaki en Málaga.

No es un evento que haya que dejar pasar

Cientos de motos para ver, música, comida y mucho más.

Únirse al Evento Kawasaki y pasar un día inolvidable en la Provincia de Málaga está cada vez más cerca.

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ESPERAN EN EL EVENTO KAWASAKI EN MÁLAGA

El evento Kawasaki en Málaga ofrece un amplio abanico de actividades para todos los aficionados al mundo de las dos ruedas y hará las delicias de todos los amantes de la marca japonesa Kawasaki. El concesionario Oficial Kawasaki en Málaga, Motorider, ha organizado un evento único, donde se podrán ver las últimas novedades de la marca para ofrecer a los visitantes una experiencia Kawasaki única.

RUTA MOTERA KAWASAKI - QUE COMIENCE LA AVENTURA

Y como lo que más les gusta a los amantes de las dos ruedas es hacer kilómetros, el día comienza con una ruta por la provincia de Málaga, organizada por MotoRider Málaga, concesionario oficial Kawasaki. Se recorrerán alguna de las rutas más mítica de la provincia, una parada a tomar un café y reponer fuerzas, para continuar haciendo curvas hasta "El templo del motor".

Una experiencia para todos los moteros donde disfrutar de kilómetros, curvas y la mejor compañía.

PROBANDO LOS ÚLTIMOS MODELOS DE MOTOS KAWASAKI

Kawasaki siempre se ha caracterizado por ofrecer a los amantes de las motos una experiencia de conducción única y estos últimos modelos no serán una excepción. No dejar pasar la oportunidad de ser uno de los primeros en experimentar la emoción de conducir una Kawasaki último modelo, en el circuito malagueño "El Templo del Motor".

Allí se puede ver de primera mano las novedades de la marca y decidir cuál es la moto que más se adapta a las necesidades de cada uno.

SIMULADOR VIRTUAL DE CONDUCCIÓN DE MOTOS

Sentirse como un auténtico piloto del mundial con el simulador virtual, tocando con rodilla, sacando el codo y preparándose para mejorar los tiempos de los otros aficionados en los diferentes circuitos del mundial.

Una experiencia divertida donde retarse con los amigos.

SIMULADOR DE CABALLITOS

Aquí se podrá poner a prueba la pericia, de los participantes, con el simulador de caballitos (wheelie). Diversión garantizada haciendo caballitos de una manera totalmente segura con el simulador y sentirse como Biaggi cruzando la meta de Brno ‘98. ¿Serán capaces de ser los que más aguanten sobre una rueda?

ESPECTÁCULO DE TRIAL

Diversión viendo a un piloto profesional de Trial haciendo equilibrios imposibles y superando obstáculos imposibles sobre su moto. Sin duda un espectáculo único que hará que los amantes de las motos disfruten del espectáculo.

CONCURSOS PARA MOTORISTAS

El que crea que tiene la moto más exclusiva, con mejor sonido o más preparada debe inscribirse en los concursos de moto más preparada, moto con mejor sonido y mejor diseño. Además, se premiará la asistencia y solo por asistir y hacer el registro a través de la web de Motorider Málaga se entra en el sorteo de fantásticos premios, como disfrutar de la experiencia de conducir una Kawasaki durante un fin de semana*.

STAND DE PREPARACIONES KAWASAKI

Los aficionados llevarán la moto al banco de potencia y descubrirán su verdadero potencial, pondrán la moto a punto para sacarle el máximo rendimiento y se asesorará como sacar su máxima potencia. Descubrirán la bestia que tienen.

BARBACOA, PAELLA Y BEBIDAS PARA LOS AMANTES DE KAWASAKI

Es el momento de reponer fuerzas. Comentar el día, enseñarle la moto, quedar para rutas... y conocer nuevos aficionados. Y qué mejor manera de hacerlo que con una buena paella y una barbacoa para los moteros registrados. Todo servido y amenizado por los Staff, porque se quiere conocer a todos para que vivan una Experiencia Kawasaki única.

DJ Session

Y como que el ritmo no pare. Motorider Málaga traerá un DJ para poner música para todos los gustos y disfrutar del gran ambiente.

