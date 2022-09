Todos los pasos para la reforma perfecta del hogar por Glass by Gaviota Comunicae

jueves, 22 de septiembre de 2022, 15:35 h (CET) El momento de una reforma u obra en casa puede generar cierto estrés si no se planifica de la forma adecuada. Es por ello, que se precisan de unos pasos previos, así como de una asesoría y orientación profesional como la de Glass by Gaviota. La firma apoya al instalador profesional gracias a una asistencia donde prima la confianza y la transparencia. Además, con la llegada del otoño, propone una serie de soluciones para disfrutar de lo que llama ‘confort con vistas’ La vuelta del verano es el momento ideal para reformar el hogar. Debido al cambio de temperatura, apostar por cerramientos y acristalamientos de los espacios exteriores es, prácticamente,una garantía de éxito. Para conseguirlo, Glass by Gaviota, empresa líder en cerramientos y en protección de espacios exteriores gracias a soluciones arquitectónicas sostenibles e innovadoras, ofrece las claves y los pasos a seguir.

Sin embargo, antes de elegir las soluciones se debe tomar nota de las necesidades realesque presenta cada espacio. Aunque el cambio principal vaya a darse en cierta zona de la casa, es posible identificar otros rincones de la vivienda que necesiten también esa ampliación. Además, conviene elaborar un listado de todos los aspectos que se deseen cambiar.

¿Cómo saber qué solución se necesita en cada espacio?

Lo primero es preguntar a los profesionales en los que se vaya a confiar. Francisco Guillén, responsable de comunicación de Glass by Gaviota, sostiene que "Glass by Gaviota es una firma que siempre está del lado del cliente. Una de las cuestiones que se nos trasladan más a menudo es, precisamente, qué tipo de producto queda mejor en un espacio concreto de la vivienda. En ese caso, siempre asesoramos teniendo en cuenta las motivaciones del cliente, el estilo que desee plasmar en su hogar, sin perder de vista la funcionalidad".

Además, prosigue: "tras la pandemia y con la llegada del teletrabajo, pasamos más tiempo en casa, y ello implica que necesitamos que sea un espacio confortable y práctico. La suerte de Glass by Gaviota es que aúna perfectamente ambas cualidades y le suma otra más, el ahorro energético, ya que todas nuestras soluciones son sostenibles’’.

Confort real, ‘confort con vistas’: Zoe

Bajo la premisa ‘confort con vistas’, la firma ofrece a través de Zoe una opción atemporal, idónea para viviendas donde residen varias personas, incluidos niños. Estas cortinas deslizantes recrean la sensación de ligereza mientras que el cristal se desplaza de manera sutil (gracias a un sistema de carros regulables).

Gracias a sus hojas de cristal, tratadas para su resistencia y durabilidad, se consiguen espacios acogedores y seguros. Esta solución no altera la visibilidad ni rompe con las líneas arquitectónicas de la casa o edificio. Pero, no hay que renunciar a los cambios en el porche, jardín o terraza. La firma también propone una gama que permite ‘controlar el clima’ en la zona interior, disfrutando, al mismo tiempo, de las vistas.

‘Obsesión’ por el aislamiento acústico y térmico: Nuda

La gama Nuda ofrece soluciones donde prima la funcionalidad y diseño, disminuyendo la contaminación acústica que provenga del exterior. Son cerramientos acristalados, deslizantes y giratorios, sin marco del cristal, que proporciona un excelente aislamiento.

Además, el cliente o profesional intermediario puede acudir a la web para conocer todos los aspectos técnicos de sus productos. De esta forma, podrá tener el detalle de cada uno de ellos: medidas, cotas máximas, puntos destacados, gama cromática y otros aspectos interesantes.

