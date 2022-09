Productiva SRL y su CEO Alex Rojas Elmudesi comparten día con la comunidad de La Cuaba en Pedro Band Comunicae

jueves, 22 de septiembre de 2022, 13:27 h (CET) En lo que fue un día cargado de emociones tanto para la población y para los niños en particular como para los miembros de la empresa, el CEO de Productiva SRL, Alex Rojas Elmudesi y la empresa en general, llevaron a cabo la realización de un día feliz junto con los niños de la comunidad de La Cuaba, en el municipio de Pedro Brand, en la Provincia de Santo Domingo Un día feliz: Productiva SRL y Alex Rojas Elmudesi en La Cuaba

Con el fin de ofrecer una excelente jornada para todas las personas de la comunidad de La Cuaba que decidieran acercarse y, en particular, para los niños, la empresa Productiva SRL instaló un parque de diversiones inflable, como así también una completa feria repleta de opciones de entretenimiento y de diversión para toda la familia. Allí se incluyó una amplia feria de alimentos y de bebidas donde tanto los niños como los grandes tuvieron la posibilidad de disfrutar, divertirse y descansar a lo largo de todo el día.

La actividad desarrollada por Productiva SRL y su CEO Alex Rojas Elmudesi responde a un programa de bien social y "Felicidad Compartida" que tanto la empresa en general como Elmudesi en particular vienen implementando e impulsando desde hace varios años en la totalidad de República Dominicana. De lo que se trata es de que los niños y las familias de la comunidad tengan acceso a la posibilidad de disfrutar y de pasar un buen momento, acercando felicidad a todos los territorios, incluidos aquellos más alejados de las grandes ciudades.

Acerca de Pedro Brand

La Cuaba es una muy pequeña localidad que se ubica, como se ha dicho previamente, en el municipio de Pedro Brand, en la Provincia de Santo Domingo, República Dominicana. Se trata del municipio más septentrional de la provincia y está conformado por los distritos municipales de Pedro Brand, La Cuaba y La Guáyiga.

De acuerdo a los registros históricos, este municipio fue fundado en los albores del siglo XIX, especialmente de la mano de la inmigración del minero Peter Dorse Brand, originario de California. Junto con otros estadounidenses se radicaron en la zona, especialmente atraídos por la riqueza de los yacimientos auríferos en los márgenes de los ríos Isabela y Haina.

Hoy en día, especialmente la localidad de La Cuaba presenta diversos inconvenientes. Uno de los más renombrados tiene que ver con la carencia de un acueducto, que ha llevado a las personas a movilizarse con este fin durante décadas, debido a tratarse de una población forzada, por su falta, a bañarse o tomar agua recorriendo largas e incómodas distancias con este fin hasta llegar a los arroyos, ríos o cañadas.

Un acercamiento de las empresas a la comunidad

El día feliz desarrollado por Productiva SRL y Alex Rojas Elmudesi culminó con la entrega de material didáctico y también de regalos para todos los pequeños de la comunidad. Los niños y sus familias se mostraron felices por los regalos y por el día disfrutado. En relación con esto, Alex Rojas Elmudesi sostuvo que:

"Así como hoy nos cargamos de energía a través del amor y el cariño de estos niños, pretendemos seguir repartiendo felicidad en muchas comunidades más".

Siendo una actividad que se desarrolla en el marco de un programa de bien social y felicidad compartida, la empresa insta a que cada vez más empresas emulen este tipo de programas para llegar a los distintos territorios del país.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tempel Group, amplía su portfolio de baterías portátiles de litio con la estación de energía 750 PRIME Productiva SRL y su CEO Alex Rojas Elmudesi comparten día con la comunidad de La Cuaba en Pedro Band Giti presenta el nuevo Giti GSR236 Combi Road, su última tecnología en neumáticos para vehículos comerciales La tecnología como clave de la innovación empresarial Una buena comunicación entre profesional sanitario y paciente reduce el dolor hasta un 20%, según el consenso de #SaludsinBulos