Movilidad urbana, tecnologías del cánnabis o cloud computing, entre los nuevos posgrados de la UPC School

jueves, 22 de septiembre de 2022, 12:23 h (CET) Movilidad urbana, transformación del cánnabis, IT business agility, innovación en la administración pública y cloud computing son los ejes de las nuevas propuestas formativas que la UPC School presenta para este curso académico 2022-2023. Programas formativos de nueva creación diseñados especialmente para cubrir las necesidades profesionales más emergentes El catálogo de másters, posgrados y cursos de la UPC School está avalado por la calidad en la investigación y transferencia de conocimiento que realiza la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a las necesidades del sector productivo. El objetivo de la formación es, por tanto, adelantarse a las nuevas demandas del mercado, gracias a la innovación que la UPC desarrolla en sus centros docentes y de investigación y a la vinculación de las más de 350 empresas e instituciones que colaboran.

Entre la oferta formativa de este curso 2022-2023, destacamos estos 5 programas de nueva creación:

POSGRADOS

Posgrado en Cloud Computing Architecture. En solo 10 años, el ámbito de las infraestructuras en informática ha evolucionado desde la instalación de routers y la administración de sistemas operativos, hacia la creación de los actuales datacenters virtuales que llamamos cloud. Este cambio ha convertido los servicios en la nube en una herramienta imprescindible para cualquier organización. Este posgrado profundiza en la arquitectura de sistemas y el aprovisionamiento de infraestructura en la nube, utilizando los servicios ofrecidos por dos de los proveedores más importantes, como son AWS y Google Cloud Platform.

Posgrado en Innovación en la Administración Pública. Organizado en colaboración con la Diputación de Barcelona (CIISP), este programa contribuirá a crear una generación de profesionales públicos que entiendan la innovación como una obviedad corporativa, que a largo plazo debe implicar un cambio cultural y de creación de valor en la administración pública.

Posgrado en IT & Business Agility. La agilidad organizativa es una de las características básicas de cualquier empresa que se encuentre en un proceso de transformación digital. Permite una mayor eficiencia, capacidad de innovación y time-to-market. Este posgrado aborda, desde la práctica, la ágil gestión de las iniciativas tecnológicas para aplicarlas directamente en casos y ejemplos prácticos.

Posgrado en Tecnologías de Producción y Transformación del Cannabis. Desarrollado conjuntamente con el Cannabis Hub, esta apuesta formativa busca explorar el enorme potencial agrotecnológico y de transformación social y económica del cannabis sativa L, cuyo uso para diferentes industrias se expande de forma imparable. Los estudiantes harán un completo viaje desde los diferentes usos y técnicas de cultivo de la planta del cannabis sativa L, pasando por los diferentes procesos de transformación hasta la posterior comercialización de productos derivados.

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA

Curso de formación continua en New Trends on Urban Mobility. En Europa, el sector de la movilidad es un componente crucial de estabilidad y crecimiento económico. Este curso, impulsado por la EIT Urban Mobility, muestra a los profesionales los componentes clave de la transformación de la movilidad. Se ofrece en doble modalidad: semipresencial y en línea, y está compuesto por diferentes seminarios especializados.

La UPC School se compromete a ofrecer facilidades económicas en la matrícula de su oferta formativa para el nuevo curso académico 22-23. Actualmente, tiene activas las siguientes promociones y programas de ayudas:

Ayudas Employment Help para profesionales en paro o con rentas bajas.

Programa de Ayudas propias en una selección de másteres y posgrados.

