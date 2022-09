El robot camarero el mejor antídoto contra la crisis en el sector hostelero, según La Casa del TPV Comunicae

jueves, 22 de septiembre de 2022, 10:47 h (CET) La compañía apuesta por esta solución para contrarrestar el aumento de costes en el sector y mejorar la eficiencia del servicio La Casa del TPV, como compañía especializada en terminales punto de venta y software de gestión para negocios, ha estado analizando el mercado durante estos dos últimos años y ha llegado a esta conclusión, debido a los incrementos de costes tanto en la materia prima como en la gestión de los negocios producido en gran medida por la subida del salario mínimo interprofesional y la imposición por parte del gobierno de la ley antifraude que ha obligado a todos los negocios a implantar nuevos sistemas o actualizarlos.

Este tipo de soluciones son 100% autónomas gracias a tecnologías SLAM, LIDAR y cámaras RGBD que permiten que se mueva por el local o edificio sin asistente, están preparados para sortear cualquier obstáculo o persona que se encuentre en su trayectoria, además de estar dotados de comunicación entre robots y poder llevar varios pedidos en una sola orden.

Además, en los últimos años este tipo de soluciones han evolucionado haciéndolas asequibles tanto en lo económico como en su usabilidad, cuentan con pantallas táctiles tanto para configurarlas como para que interactúen con los usuarios, tanto clientes como empleados.

Hasta la fecha los casos de éxito de empresarios de la hostelería y el retail son mas que sobrados, dando solución a las inquietudes que se han generado alrededor del robot camarero. Según Miguel Fernández, CEO de La Casa del TPV, el coste de adquisición de un robot se amortiza siempre en el primer año de uso sobre todo por el ahorro tan grande que tienen al poder prescindir de recursos que incrementaban sus costes mensualmente como puede ser el personal.

Gracias a la evolución de las baterías, este tipo de soluciones cuentan con una autonomía de más de 10 horas de media y carga rápida además de comunicarse en cualquier idioma con los usuarios y contar con un alto grado de personalización con el objetivo de poder customizarlos a la medida del cliente.

Por todo esto Fernando Pérez, director general de La Casa del TPV, considera que "la automatización está ayudando a los empresarios a rentabilizar sus inversiones de forma controlada reduciendo tiempo en tareas, minimizando errores, ayudando a sus empleados a ser mas eficientes y mejorando considerablemente la experiencia del cliente".

Según el CEO de la compañía "los robots camareros suponen actualmente un gran reclamo a la vista del consumidor y no vienen a sustituir al camarero tradicional que tiene la confianza del cliente pero si es capaz de sustituir recursos empleados en recogida y envío de platos y bebidas en las mesas, limpieza, etc. Tareas que repercuten directamente en la carga de trabajo de los camareros y que obligan al empresario a ampliar plantilla en un momento en el que los costes directos e indirectos han subido considerablemente, teniendo en cuenta además el problema de rotación que sufren los hosteleros en este perfil de empleado".

"Hoy en día, gracias a la amplia oferta de financiación que existe y a la competencia en el sector, es muy asequible acometer esta inversión y amortizarla desde el primer día de uso" continúa Miguel Fernández, CEO de La Casa del TPV.

Mediante su pantalla táctil se puede modificar idioma y volumen y configurar las áreas de trabajo, cada robot puede atender varias recogidas o envíos ya que cuenta con varias bandejas configurables e incluso asignación de rangos a cada robot.

El robot camarero es la continuación del desarrollo inevitable de la hostelería y el canal retail, donde ya hace tiempo se empezaron a implementar diferentes dispositivos que ayudaban a la realización y gestión de tareas, software, TPVs, PDAs, Impresoras de cocina, etc.

La Casa del TPV, durante estos años, ha llegado a acuerdos con los fabricantes más experimentados para poder ofrecer un abanico de posibilidades, asesorar e implementar diferentes soluciones según las necesidades de sus clientes.

La Casa del TPV, es el ecommerce de referencia en materia de terminales punto de venta y software para pequeños comercios, hostelería, peluquerías y negocios de autónomos. Como expertos del sector, distribuyen marcas de referencia como GEON, CASHDRO, SUNMI, EPSON, HP, ICG, CASHKEEPER, HPRT, HONEYWELL o POSIFLEX.

