Borax permite ahorrar y ayudar al medio ambiente en la Vuelta al Cole

jueves, 22 de septiembre de 2022, 11:03 h (CET) Los tips que se dan a continuación pueden marcar la diferencia entre tener grandes gastos, o gastos más reducidos y no solo eso. También se explica el vínculo entre el ahorro y la ayuda al medio ambiente durante esta etapa Se acerca un momento muy esperado: la vuelta al cole. Una etapa llena de emociones, pero también de gastos. En Borax son conscientes de ello y por eso han querido hacer un post donde cuentan todo para ahorrar en la vuelta al cole.

¿Cómo ahorrar en la vuelta al cole?

Para ahorrar en la vuelta al cole:

Planificar con antelación las compras. De nada sirve ir a tiendas y empezar a comprar, comprar objetos innecesarios, repetidos, etcétera. En la planificación está el ahorro.

Aprovechar las ofertas. Siempre se encuentran ofertas en septiembre, es importante aprovecharse de ellas.

Comprar productos de segunda mano. Suelen ser mucho más baratos que los productos completamente nuevos y, por tanto, estas compras pueden conllevar un gran ahorro.

Consejos para ahorrar en material escolar

Seguir los siguientes consejos para la vuelta al cole, para gastar mucho menos de lo previsto:

- Reutilizar material escolar: para poder ahorrar y también para realizar un consumo del material más responsable es recomendable reutilizar el material escolar. Desde libros, a calzado, ropa, estuches, mochilas…

- Comprar productos de segunda mano: Hay muchas tiendas online con productos de segunda mano como portátiles, ratones, teclados… productos necesarios para la vida de los estudiantes, productos seguros y verificados por personal cualificado que seguro que dan un buen resultado. Borax es un ejemplo de empresa que garantiza el éxito de sus productos y que además ofrece garantías a pesar de ser una tienda de segunda mano, garantías que pueden llegar hasta los dos años.

- Siempre comprar los precios: es importante que se comparen los precios. Hoy, con internet, es mucho más fácil. Es importante revisar más de una tienda para poder encontrar el mejor precio.

- Becas y ayudas: revisar todas las becas y ayudas que dan a los estudiantes. Septiembre y octubre son los meses clave, y es importante no dejarlos escapar.

- Desgravar los gastos en la declaración de la renta: se pueden desgravar todos los gastos por material escolar. Si se incluyen en la declaración de la renta, siempre y cuando sean gastos de hijos cursando el ciclo infantil, primaria y secundaria, se podrá recuperar algo de dinero.

¿Cuánto puede costar la vuelta al cole?

Depende del tipo de centro educativo y de la comunidad. No tiene el mismo coste la vuelta al cole en un centro público, concertado o privado. No obstante lo normal es que ese coste parta de unos 1.000 euros durante un curso escolar como mínimo.

¿Hay diferencias entre CCAA?

Sí. Existen grandes diferencias entre unas CCAA y otras. Donde más se nota la diferencia es entre las comunidades que tienden a una educación más pública (el coste se sitúa entorno a los 1.000 euros como decíamos antes) y las que tienen a una educación más privada (con un coste económico que puede superar los 6.000 euros).

¿Cómo ayudar al medio ambiente con la vuelta al cole?

A través de la reutilización de equipos tecnológicos, como portátiles de segunda mano para estudiantes, y otros muchos materiales.

También por medio del transporte, por ejemplo: yendo en bici en lugar de ir en coche.

Toda acción influye directamente en el medio ambiente y la vuelta al cole es una de ellas

En Borax se pueden comprar ordenadores de segunda mano para estudiantes a precios increíbles para ahorrar y para contribuir en el cuidado del entorno.

