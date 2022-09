Cómo ser puristas en cosmética natural y no morir en el intento Comunicae

jueves, 22 de septiembre de 2022, 11:11 h (CET) La cosmética natural está copando el sector de la belleza. Su beneficios para la piel han incentivado que cada vez más marcas apuesten por ella, como es el caso de Arganour. Con la diferencia de que esta marca malagueña apuesta desde hace 10 años por ser puristas en la formulación y fabricación de sus cosméticos. Y la pregunta es: ¿Cómo lo consiguen? Que la cosmética natural es cada vez más relevante en España es todo un hecho. Su crecimiento es imparable desde hace ya unos años y la tendencia hacia el consumo de productos más sostenibles y naturales es evidente. En el resto de Europa, ya copan una gran cuota de mercado. Mientras que la cosmética en general tiene un crecimiento cercano al 1% en el norte de Europa, la cosmética natural ha crecido un 10% en los últimos años y el país sigue el ritmo a pasos agigantados.

En España existen numerosas marcas que ya cuentan con bastantes referencias de cosméticos naturales en el mercado e incluso las marcas convencionales se están sumando a esta tendencia. Sin embargo, no todas apuestan por ser puristas y crear cosméticos 100% naturales o certificados. Y es que la elaboración de estos cosméticos no es tan sencilla como se puede pensar.

La complejidad de utilizar conservantes, filtros solares, pigmentos o activos 100% de origen natural hace que sea todo un reto formular y fabricar cosméticos naturales. Por eso, es mucho más relevante el hecho de que Arganour esté a punto de cumplir 10 años en el mercado fabricando cosméticos 100% naturales.

Esta empresa malagueña nació en el 2013 fabricando aceites vegetales y esenciales. Desde el primer momento concibieron unos valores que se centrasen en ofrecer productos de calidad, 100% naturales y certificados. Poco a poco fueron investigando e invirtiendo en I+D para seguir desarrollando este tipo de alternativas 100% naturales a los cosméticos convencionales.

Al no contener sustancias artificiales que suelen ser irritantes, los cosméticos naturales son aptos para todo tipo de pieles, incluidas las más sensibles, ya que respetan su equilibrio natural y pH. Además, pueden ser igual de eficaces o más que los cosméticos convencionales, pero respetan mucho más la piel y el medio ambiente.

Entre las últimas novedades de Arganour destaca su innovador sérum Balance formulado a base de revinage, un complejo de extractos de plantas que gracias a su sinergia actúa como el retinol. Dado el crecimiento imparable que el retinol ha tenido en los últimos años, desde Arganour no dudaron en lanzar su propio sérum a base de revinage, convirtiéndose así en la mejor alternativa natural al retinol, con beneficios idénticos, pero sin la irritabilidad del retinol.

Pero si hay un producto que está triunfando entre su público es el sérum crece pestañas Growth. El deseo por lucir unas pestañas más alargadas y fuertes ha convertido a este producto en un top ventas. Elaborado, por supuesto, con ingredientes y activos de origen 100% vegetal como Growth Oléoactif y Sphingony.

Arganour ha superado con éxito los retos a los que se ha enfrentado. Gracias a su trabajo de investigación y desarrollo han conseguido salvar los obstáculos que tiene la cosmética natural, consiguiendo filtros físicos para sus protectores solares, micas naturales o conservantes naturales que mantengan los productos en buen estado sin alterar sus propiedades.

Además, los hábitos de los consumidores durante la pandemia cambiaron y hay una concienciación cada vez mayor del cuidado del cuerpo, de la piel y del planeta con productos sostenibles. Esto ha hecho que la empresa Arganour crezca notablemente en los últimos años y haya ampliado su catálogo en más de 20 referencias en solo 2 años.

Este año está siendo muy importante para la marca ya que sus ventas se han elevado un 682% en comparación con el periodo anterior, y han conseguido un 721,60% de nuevos clientes. "Las personas cada vez son más conscientes de los beneficios que tiene la cosmética natural para la piel y el medio ambiente. El futuro es natural, y nuestra misión es ser partícipes de ello". Nos remarcan desde esta marca malagueña.

