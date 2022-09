Guardería de día para el cuidado de los perros, con PERROBUENO Emprendedores de Hoy

Los perros representan más que una mascota. Para muchas familias, en la actualidad, constituyen un miembro más del hogar, por lo que reciben los mismos cuidados que cualquier otro.

En ese sentido, muchos de ellos requieren de una guardería de día para la próxima vuelta al cole. Este servicio no solo implica la preocupación de encontrar un centro de cuidado, sino también de asegurarse de la calidad de dicho centro, a fin de garantizar que cada perro sea cuidado en las mejores condiciones para su bienestar. Estas garantías son las que PERROBUENO ofrece en su servicio de guardería.

Los mejores cuidados para todo tipo de perros en esta vuelta al cole En PERROBUENO, el principal objetivo es cuidar del bienestar de los compañeros de vida. Para ello, cuentan con varios servicios, entre los que destaca, en esta vuelta al cole, su guardería de día. En ella, los perros pueden divertirse, quemar energías y jugar toda la mañana, gracias a sus amplias instalaciones, que cuentan con las comodidades necesarias para perros de cualquier raza y tamaño, incluyendo una piscina durante el verano.

El personal de esta organización se encarga de cuidar el estado de vacunación de cada perro, para garantizar la salud y seguridad de todos los animales que visitan su centro. En todo momento, un miembro de este equipo acompaña a los visitantes para monitorear su actividad, guiar los juegos y asegurarse de que no haya conflictos entre los animales, y que ninguno sea excluido de las actividades. Además, para facilidad de sus familias, realizan recorridos puerta a puerta, desde las primeras horas de la mañana, para que el perro pueda disfrutar durante la mayor cantidad de tiempo posible, de los juegos y actividades de esta guardería de día.

Un centro profundamente comprometido con el bienestar de los animales Como todos los servicios de PERROBUENO, su guardería canina tiene como principio central el respeto a los animales y la búsqueda de su bienestar. Es por ello que sus instalaciones no utilizan jaulas ni espacios cercados, que suelen contener un área de apenas dos metros cuadrados. Por el contrario, trabajan en espacios amplios y abiertos, con una división de los perros en pequeños grupos, que funcionan como manadas. En ellas, cada perro puede participar en los juegos y actividades sin que se generen exclusiones, y disfrutar de una estancia enfocada en liberarlos completamente del estrés.

Esto demuestra el profundo compromiso de esta organización con el bienestar de los animales, lo cual se refleja también en su constante trabajo colaborativo con Doghorsecity, un centro de rescate animal al que PERROBUENO ayuda constantemente, para apoyar en el rescate de animales abandonados.



