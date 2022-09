Eliminar las bolsas de los ojos es lo que más rejuvenece tanto en mujeres como en hombres Comunicae

jueves, 22 de septiembre de 2022, 09:23 h (CET) ¿Las bolsas en los ojos se eliminan por estética o por salud? Cualquiera de las dos cuestiones benefician la mirada Las bolsas en los ojos son una debilitación de los músculos faciales que reflejan un rostro cansado y fatigado, por lo que pueden llegar a dar la sensación de que se tienen años de más. A esta cirugía de párpados se le denomina blefaroplastia.

Es frecuente que los famosos se apliquen operaciones estéticas que les rejuvenezcan y la reducción de las bolsas en los párpados es una de las más comunes y sencillas, ya que no requiere de ingreso hospitalario.

En la Clínica Jiménez Ortiz, realizan esta cirugía con un 100% de satisfacción en sus clientes, demostrado gracias a que cuentan con una valoración de 5/5 en su ficha de google maps.

Si la mirada tiene un aspecto cansado y envejecido puede que necesite una blefaroplastia. El exceso de piel en el parpado superior hace que se pose sobre la línea de las pestañas incluso llegando a sobrepasarla.

Por lo general, suele realizarse una cirugía de parpados en las mujeres y hombres a partir de los 40 años. Esto siempre con buen estado de salud. Pero también puede darse la necesidad de esta intervención en personas de menor edad.

Hay casos en los que el paciente tiene las cejas muy bajas y solamente con la blefaroplastia no se conseguiría despejar el párpado. En estos casos también sería necesario realizar una elevación de cejas.

Como cualquier intervención de cirugía estética, para una blefaroplastia de párpados superior e inferior es importante tener expectativas razonables. Esta cirugía mejorará el aspecto del rostro rejuveneciendo la mirada para hacernos sentir más a gusto con uno mismo. Pero no puede conseguir cambios drásticos en la apariencia y su efecto se limita al párpado inferior.

Para consultar más sobre la blefaroplastia, contactar con el especialista en esta cirugía: el Doctor Antonio Jiménez Ortiz.

