NanoVista presenta las conclusiones de su encuesta: De gafotas y cuatro ojos a... mamá quiero llevar gafas

jueves, 22 de septiembre de 2022, 09:31 h (CET) La marca Nano Vista, líder en monturas infantiles, presentó en Madrid el pasado 15 de septiembre de 2022 los resultados una encuesta sobre cómo viven padres y niños la salud visual infantil, como parte de su programa especial NANO ACADEMY Dicha encuesta se realizó entre 119 familias de toda España durante el pasado verano. Todas las familias tenían algún niño o niña con gafas. Estos fueron los resultados principales:

De las 119 familias que han respondido a la encuesta el 92% de las respuestas recibidas son madres vs. un 8% de padres (se enviaron un total de 200 encuestas: a 100 madres y a 100 padres). El 61% de las madres declara haber vivido de manera muy negativa el hecho de que su hijo necesitase gafas. Ese resultado contrasta con la vivencia de los niños de hoy en día, donde únicamente un 5% lo vive como una experiencia negativa frente al 70% que lo vive con naturalidad e incluso el 25% de los niños y niñas que lo viven como algo positivo. Un 33% de los encuestados declara que su preocupación fundamental es que sus hijos rompan las gafas. En segundo lugar, al 28% de los encuestados les preocupa que se metan con ellos por llevar gafas. Al 22% les inquieta el gasto extra que supondrá y un 11% vive con mucha angustia cómo será su futuro y si necesitará gafas toda la vida.

Para interpretar los resultados, Nano Vista ha contado con la asesoría experta de Alicia Banderas Sierra, Licenciada en Psicología y con una gran experiencia y trayectoria en el ámbito infantil, juvenil y familiar.

"Los padres tendemos a proyectar sobre nuestros hijos nuestras propias vivencias. Cuando fuimos niños llevar gafas o aparato era claro motivo de burla y algunos lo vivieron como algo muy negativo. Hoy, eso ha cambiado radicalmente. En primer lugar, porque hay muchos más niños y niñas que llevan gafas, y por otro lado, muchos incluso lo viven como algo divertido, cool y como su seña de identidad. También es cierto que las gafas de hoy no tienen nada que ver con las de nuestra infancia, hoy pueden elegir modelos, colores y materiales que se ajustan de verdad a su personalidad y su estilo de vida. Por ello, es importante que los ópticos acompañen a las familias, entendiendo cómo cada uno de ellos vive el proceso y adaptando su consejo experto a cada situación" – declara Alicia.

Nano Vista, como parte de su proyecto Nano Academy, compartirá este estudio con todos sus ópticos, así como pautas para desarrollar de manera más eficiente la categoría infantil dentro de sus ópticas.

Según declaraciones de Thomas Moericke, Chief Operating Officer de la compañía, "numerosas investigaciones constatan que la miopía es una de las grandes pandemias silenciosas de nuestro tiempo. La Academia Americana de Oftalmología afirma que la miopía se ha doblado en los últimos 50 años y estima que en el año 2.050, uno de cada dos niños podría necesitar gafas. En Nano Vista llevamos más de 15 años innovando de manera continua para ofrecer monturas que se adapten de verdad al público infantil y juvenil. No fabricamos "gafas de adulto en miniatura" sino que desarrollamos líneas específicas teniendo en cuenta la fisonomía particular de cada edad así como su estilo de vida. Así por ejemplo, nuestra línea Nano Indestructible, se ha convertido en las gafas infantiles más vendidas en España y en muchos países del mundo. Están fabricadas con Siliflex un material patentado, ultrarresistente, 100% flexible, reciclable y libre de BPA, y cubren todos los rangos de edad, desde bebés hasta adolescentes. Seguiremos innovando para que ópticos y familias encuentren en Nano Vista la mejor solución para su salud visual" ​

Nano Vista pertenece al grupo GVO Optics, empresa española dedicada a la salud visual presente en más de 65 países y líder en monturas para niños. *Según el panel independiente GFK que audita las ventas del sector, Nano Vista es la marca infantil nº1 en España desde el año 2020.

