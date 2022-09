Nace el sello ANGELS para hacer más grande el Grupo Editorial Angels Fortune

Con el objetivo de reeditar las obras de escritores que han publicado con importantes y reconocidas editoriales El Grupo Editorial Angels Fortunetiene un nuevo sello: ANGELS (https://angelsfortune.com/angels), que nace con el objetivo de reeditar las obras de los escritores que han publicado con grandes editoriales como Planeta, para seguir dando vida a la literatura más imprescindible.

Desde que el Grupo Editorial Angels Fortune empezó a escribir su historia un 23 de abril de 2015, los objetivos que se fijó su Fundadora, Isabel Montes, fueron los de descubrir a los nuevos talentos de la literatura y marcar la diferencia en el sector editorial. Hoy, más de siete años después, ambas metas las ha conseguido, y muy especialmente a través del sello ANGELS.

Y es que autores como Pedro L. Yúfera o José Luis Palma, que han publicado sus obras con una de las editoriales más grandes como es Planeta, ahora han decidido apostar con el Grupo Editorial Angels Fortune para reeditar sus novelas, señal inequívoca de confianza en una editorial que se está haciendo su propio hueco en su sector de actividad.

A la hora de valorar este nuevo sello, la Editora Fundadora del Grupo Editorial Angels Fortune, Isabel Montes, asegura que "lo que significa para mí que escritores que han publicado con Planeta decidan reeditar sus obras con mi Grupo Editorial, es una recompensa a los años que llevo ejerciendo como editora. Es sinónimo de que las metas que me propuse cuando comencé esta aventura las estoy cumpliendo, y es un premio y un reconocimiento a una filosofía de trabajo donde el escritor, para mí, es lo primero. Mi agradecimiento de corazón a Pedro L. Yúfera, a José Luis Palma y a los más de 100 autores que han confiado en mi trabajo desde 2015".

A su vez, Pedro L. Yúfera, quien ha reeditado su novela ‘El milagro de las abejas’ con el Grupo Editorial Angels Fortune, explica que "la vida de un libro la marcan los lectores y, los de mi novela, tras tres ediciones en España con la editorial Planeta y una con ediciones B en México, la seguían reclamando, lo que demuestra que sigue viva. Isabel Montes fue capaz de ver ese potencial y, en absoluta sintonía, nos hemos embarcado en una nueva e ilusionante apuesta de reedición".

Por su parte, José Luis Palma, cuya obra ‘Eylem en su laberinto’ también la ha reeditado con el Grupo Editorial Angels Fortune, afirma que "después de pasar años y años publicando, o tratando de publicar, con diferentes editoriales ‘tradicionales’, tengo que confesar que mi experiencia personal es y sigue siendo controvertida. Las grandes editoriales no suelen tratar bien a sus autores, no los cuidan, los promocionan en tanto que son éxitos de ventas para su cuenta de resultados, pero luego los dejan caer por diferentes razones que aún no he conseguido entender. Por todo ello, cuando conocí a Isabel Montes y su impecable y clara trayectoria editorial, creí que había llegado el momento de poner en sus manos toda mi producci&;oacute;n literaria". Además, añade que "Isabel es exigente, eso está fuera de toda duda, pero junto a ese imprescindible rigor profesional, Isabel, a través de su Grupo Editorial Angels Fortune y ahora con su nuevo sello ANGELS, sabe cómo tratar a sus autores, promocionándolos a gran escala, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Su equipo editorial es del máximo nivel, como magníficas son las presentaciones de sus obras. Con ‘Eylem en su laberinto’ empiezo mi primera colaboración con Angels Fortune, que espero que sea tan solo el preludio de lo que pueda venir a partir de ahora".

Así pues, el nuevo sello ANGELS permite al Grupo Editorial Angels Fortune seguir marcando la diferencia en el mundo editorial y continuar su camino, hasta lograr que las pequeñas editoriales acaben siendo las grandes.

Acerca del Grupo Editorial Angels Fortune

El Grupo Editorial Angels Fortune nació en 2015 con dos objetivos: marcar la diferencia en el sector editorial y descubrir a los nuevos talentos de la literatura. A día de hoy las obras editadas de sus autores están presentes en cualquier lugar del mundo y la editorial ya cuenta con un grupo de empresas capaz de dar servicio a cualquier necesidad del autor.

