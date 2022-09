Putín siembra el pánico en el mundo

Pero, ¿esta sociedad qué se merece? Hemos olvidado que en el siglo pasado sufrimos dos guerras mundiales y este nuevo siglo no parece que vaya a ser mejor, todo lo contrario. La apostasía de las naciones que se han revelado contra Dios, y la Iglesia Católica en muchos lugares desacralizada, mundanizada, no se habla nada más que de los pobres, ya no hay pecado. La Pasión y Muerte de Cristo, la han hecho in útil.

Esta alarma no es una cuestión baladí , lo mismo que ocurrió con la pandemia ,que sembró el pánico en todo el mundo, esta alama es mucho más grave, esta sociedad y esta Iglesia Católica se tienen que purificar. Una guerra nuclear dejaría al mundo como un desierto, solo se salvarían, caso de que ocurra, ese resto que ha permanecido fiel a Dios y que la S antísima Virgen está formando. La alarma es sin duda alguna justificada, no creo que haya existido en la historia de la humanidad, una situación tan inmoral, perversa e impía, como la actúa. Dios existe y hace Justicia. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor.