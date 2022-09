La verdad sobre Izuyúm Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 22 de septiembre de 2022, 10:01 h (CET) Palabras de la Youtuber Liusivaya que yo suscribo:” ¿Qué ha pasado con Izuyúm? Pasó que esto a la gente le ha recordado a Bucha y es casi más obvio. Yo nunca he visto nunca una cosa tan burdamente montada, se desmonta solo. Izuyún está ubicado en el frente de Arcof. Este territorio fue tomado por el ejército ruso el día 1 de abril del año 2022. Y ahora que el ejército ruso los abandonó hace más o menos una semana, volvieron a las manos del ejército ucraniano.

Según los medios de comunicación, en Izuyún se encontraron supuestas cámaras de torturas, supuestas fosas comunes, etc. Los socios de EE.UU. están publicitando en los medios comunicación cosas parecidas con parecidas palabras, circunstancia que es altamente sospechosa. Máxime, cuando en esas supuestas fosas comunes se pueden ver cruces. De modo que, el malvado ejército ruso, después de cortar a cachos a familias enteras, no ocultaron las fosas como hacen todos los malos, sino que tuvieron el detalle de poner cruces presidiendo las fosas.

Y yo, en mi cándida inocencia, me pregunto: ¿Será para que las familias pudiesen enterrar dignamente a sus parientes? ¿O quizás para que se supiera el lugar y así poderle endosar el marrón a la cuenta corriente de los rusos?”

En fin, algún día se sabrá la verdad sobre la calaña del ejército ucraniano. Y la responsabilidad recaerá sobre nuestros hombros por haber apoyado a un genocida. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Futuro Se nos acaba el verano. Nunca sabemos que pasará en el futuro. Por eso nuestras miradas están llenas de miedo y de esperanza al mismo tiempo Desemocionarse Los renglones de Zuck salen siempre torcidos, incluso en un Cuaderno Rubio, incluso cuando el tipo no lo pretenda ¿El bajar impuestos es malo? Sí, para un gobierno totalitario “Aunque es imposible guiar el viento, sí puedes cambiar la dirección de tus velas para aprovecharlo”, proverbio chino Acción en la palabra y esperanza en los sueños Urge pararse y aclarar las aguas turbulentas que nos lanzamos unos sobre otros, con servicios sociales que realmente favorezcan la inserción de todos Castillo en la ONU. Sin sombrero y con corbata El Presidente peruano sigue sin querer chocar con Washington y busca aparecer como un socio centro izquierdista suyo