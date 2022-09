Lo peor, Pedro… eres tú JD Mez Madrid Lectores

jueves, 22 de septiembre de 2022, 09:58 h (CET) Y Sánchez, incluso con el asesoramiento de Bolaños, se equivocó en el Senado porque colocó a Feijóo en la Presidencia del Gobierno, le atacó como si fuera el responsable de la política española y el llamado a solucionar los problemas, mientras él se adjudicaba el papel de mero relator de la memoria histórica de la trayectoria de su oponente desde que llegó a la presidencia del Partido Popular.

Y es que eso de la memoria histórica es muy traicionero y en cuanto se acaban los cadáveres, el protagonista se puede encontrar políticamente amortajado en cualquier momento.



Las chorradas de Sánchez, esta vez sin memo interpuesto, fueron todas ellas frases huecas, cursis, mentirosas y carentes de la más mínima coherencia. “No se trata de grandes sacrificios sino de pequeños cambios”. “Usted puede mentir sin despeinarse, insultar y quejarse del insulto; yo nunca le he insultado”. “Elegimos la esperanza y estamos al lado de la soluciones”… Y es que Sánchez -todo en él es en diminutivo- estuvo cursilito y crispadito.

Se decía en los mentideros del Senado (y vaya usted a saber si se decía con verdad o con falsedad) que en pleno frenesí de aplausos y cuando Sánchez dijo aquello tan sentido de “tenemos que estar preparados para lo peor”, Díaz –tan riquiña y tan cultivada ella, de antes de la ley Celaá- se arrancó por Bécquer y le recitó aquello de: ¿Qué es lo peor? dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul ¿Qué es lo peor? ¿Y tú me lo preguntas? Lo peor, Pedro… eres tú.

Porque los españoles no es que se tengan que preparar para lo peor, es que llevan con “lo peor” cuatro años, tres meses y 8 días. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

