​Esta forma alienta un narcisismo

La aplicación digital que ha arrasado este verano se llama Be real, es decir, “sé real”. Y es una buena muestra del desarrollo del narcisismo y de sus consecuencias. Cada vez es más frecuente elegir el destino de vacaciones, un restaurante o un concierto, no para vivirlo, sino para enseñarlo, para intentar demostrar que tenemos una vida estupenda. Be Real se ha presentado como una plataforma sincera y libre de filtros, en la que sus usuarios cuentan cómo es su vida de verdad, sin el glamour que puede haber detrás de un post preparado en otras redes sociales.



La aplicación envía una notificación en un momento aleatorio del día y el usuario tiene dos minutos para hacerse una fotografía. Be real, como todo producto de redes, vive de explotar la atención de los usuarios, provoca que el secuestro de la inteligencia y del afecto se prolonguen. Las redes sociales que nos convierten en supuestos protagonistas nos empujan a convertirnos en producto, a generar una imagen aparentemente atractiva.