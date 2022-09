​El otro es esencial

La forma de usar las redes sociales que nos convierten en supuestos protagonistas alienta un cierto narcisismo que dificulta la relación con los otros. Sin relaciones con otros personalmente no sólo de forma virtual, sin amigos reales, no hay desarrollo de la personalidad. La autoestima no la podemos producir nosotros, necesitamos de los demás. Cualquier crecimiento personal depende de vínculos objetivos, no pensados o imaginados.

Para ser verdaderamente reales, el otro que nos quiere, el otro que nos limita, el otro que no piensa ni mira como nosotros, es esencial, no lo olvidemos.