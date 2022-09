Niños que saltan en los charcos Venancio Rodríguez Sanz Lectores

jueves, 22 de septiembre de 2022, 09:31 h (CET) ¿Se acuerdan de Jesús Neira?: Un señor que salió en defensa de una mujer a la que no conocía de nada y su marido le propinó un puñetazo, dejándolo un tiempo coma para después morir y que en el juicio que se celebró por malos tratos, la susodicha le sacó la cara a su esposo...

Pues bien, hoy abrí la prensa para desayunar y ¡oh, sorpresa! Me encontré con otro de los muchos churros con los que los gentiles medios de comunicación me suelen amenizar mi café con leche matutino. El churro decía así, verán.” Detrás de cada mujer asesinada por el mero hecho de serlo se esconde un fracaso de todos”. Y pensé que se lo podrían preguntar al difunto profesor y periodista, don Jesús Neira, a ver qué opina de este asunto.

Pienso que este y otros casos parecidos, son la prueba de que los medios son como esos niños que, con botas y poco conocimiento, saltan en los charcos para salpicar a todo el mundo… En fin, yo no voy a culpabilizar a los medios de comunicación de la Segunda Guerra Mundial, lo que sí digo es que el periodismo fue el colaborador necesario de que todo un país se pusiera de acuerdo en exterminar a los judíos. Y tanto en este tema de la violencia intrafamiliar, como en la guerra entre Ucrania y Rusia y tanto otros, los medios de difusión deberían asumir su grave responsabilidad y aprender de sus errores... Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

