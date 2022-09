Manager in Motion y el trabajo, ¿la gran rotación? Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

En 2022, España registra el mayor número de dimisiones (abandonos voluntarios del empleo) de su historia. La mayoría de las personas que dejan su trabajo es porque buscan mayor sentido en el propósito de su labor y una contribución colectiva.

Cada vez se cuenta con más diplomados que buscan un equilibrio y algunos son reticentes a la jerarquía de la empresa y sus procesos. Además, el teletrabajo ha acelerado esta tendencia.

Una pregunta poscovid es: ¿cómo reorganizar la vida con tantas incertidumbres? Es todo un reto encontrar seguridad, creación de valor y flexibilidad en el trabajo, sobre todo cuando el criterio del mérito está cambiando. ¿Qué quiere decir ser meritorio hoy: aportar valor, no?

Reforzar la productividad empresarial con Interim Manager Cuando una empresa flaquea en sus procesos organizativos, los empleados se sienten sin apoyo, sin el respaldo de la estructura de una organización colectiva, sin cuadro de desarrollo para crecer y, por tanto, sin la suficiente motivación para que las personas desarrollen sus esfuerzos y habilidades. Por otra parte, la empresa debe fomentar las capacidades de autonomía del equipo (responsabilidades claras, proceso de toma de decisiones, formación, igualdad de oportunidades, protección social…) y asegurar la eficiencia productiva.

En una situación de carencia de organización eficiente, quien tiene que rendir cuentas debe desbloquear esta situación y abrir una puerta para una inyección de aire fresco y un Interim Manager puede ser el talento para conseguirlo. Poder abrir esta puerta estrecha requiere experiencia, compromiso y objetividad.Asimismo, un directivo interino es como una herramienta flexible para cambiar el status quo, reforzar la motivación y ser más competitivo.

Ayuda para superar los retos claves de las organizaciones Los profesionales de esta firma se han centrado en ayudar a empresas a superar los retos claves para las organizaciones mediante una red de directivos creativos profesionales, lo que facilita a las empresas alcanzar un mejor desarrollo económico y social.

En ese sentido, Manager in Motion figura como una de las principales alternativas para las compañías que necesiten transformar e implementar nuevos procesos. Los talentos de la firma aportarán conocimientos, experiencia y acciones orientadas a impulsar resultados de crecimiento y rentabilidad.

La inflación, las amenazas de escasez energética y el temor de recesión económica que se acentúan a la vuelta del verano retan a España. La profesión del Interim Manager puede contribuir a transformar las empresas, por lo que un proveedor de Interim Management como Manager in Motion es el mejor aliado para ejecutar proyectos clave.



