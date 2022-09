Tratar la cefalea cervical con fisioterapia especializada, con eFISIO Emprendedores de Hoy

Como la causa más recurrente del dolor de cabeza en la base del cráneo, la cefalea cervical tiene origen en las articulaciones del cuello.

Tanto es así que esta afección representa entre el 4 % y el 22 % de todos los dolores de cabeza vistos clínicamente.

No obstante, este problema puede tratarse mediante fisioterapia para dolor de cuello y cervicales, sin el uso de medicamentos, atacando la raíz del problema. Para ello, las clínicas de fisioterapia eFISIO cuentan con fisioterapeutas especialistas en cuello y cervicales en sus 5 centros ubicados en distintas zonas de Madrid.

¿Cuáles son los síntomas de la cefalea cervical? La cefalea cervical puede originarse por una patología de la columna cervical o debido a un dolor de cabeza secundario generado por una disfunción, teniendo como principal síntoma el dolor en un lado del cuello, el cual puede extenderse hacia una o más áreas de la cabeza. De este modo, ya sea por realizar movimientos repetitivos o por posturas mantenidas de la columna cervical, el dolor se inicia en la parte baja y posterior del cráneo y llega hasta la región frontotemporal.

A su vez, otros síntomas de este problema son la alteración de sensibilidad en la cabeza, con sensaciones de hormigueos, electricidad y quemazón, vértigos, mareos, pérdida de equilibrio e inestabilidad, así como alteración del sonido y dificultad para tragar. Si bien no todos los pacientes presentan los mismos síntomas e incluso algunos no muestran dolor en las cervicales, es fundamental recurrir a un fisioterapeuta, quien podrá realizar un diagnóstico preciso y tratar el trastorno.

Diagnóstico y tratamiento de la cefalea cervical Debido a las múltiples causas que pueden generar un dolor de cabeza cervical, es importante identificar correctamente su origen para realizar un tratamiento eficaz. Para tal fin, eFISIO brinda una atención cercana y personalizada de cada caso, contemplando las necesidades y posibilidades de cada paciente. Asimismo, sus clínicas están dotadas con la última tecnología, además de contar con fisioterapeutas especialistas en cefalea cervical.

De esta manera, después de la evaluación del paciente, es posible tratar el dolor desbloqueando las articulaciones rígidas del cuello a través de la movilización y tracción de las mismas, realizando ejercicios de fortalecimiento de los músculos profundos del cuello o bien practicando estiramientos, masajes y punción seca, entre otras técnicas descontracturantes. Al mismo tiempo, es posible realizar ejercicios de fortalecimiento para los músculos débiles, así como de corrección de la postura.

Por lo tanto, quienes sientan esta dolencia pueden acceder a la web de eFISIO y reservar una cita en cualquiera de sus 5 clínicas en Madrid, sin pago adelantado y sin esperas.



