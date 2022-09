La conveniencia de consumir la luz durante el día en vez de en horario nocturno Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, España tiene un sistema de tramos horarios que impacta sobre la factura eléctrica de los usuarios domésticos. Las tarifas de la luz son más baratas a ciertas horas y más caras en otras, desde junio de 2021.

Ante esta realidad, entre finales de 2021 e inicios de 2022, se extendió la costumbre de utilizar electrodomésticos como la lavadora en horario nocturno, ya que suponía un coste menor. Sin embargo, consultoras de ahorro energético como Energybox advierten que este fenómeno se ha invertido en los últimos meses.

Motivos por los que es mejor consumir electricidad durante el día Los precios de la energía no han parado de cambiar desde que inició el año. La volatilidad del mercado ha provocado que se le dé más importancia a otras fuentes de energía, como las opciones fotovoltaicas y renovables. Gracias al ahorro que producen estos sistemas al usar recursos naturales como el sol, sirven como aporte al servicio eléctrico español en horario diurno.

No obstante, la realidad cambia durante el horario nocturno, ya que los proveedores de energía deben utilizar más gas para generar electricidad con los ciclos combinados, debido al vacío que dejan las fuentes verdes. Por eso, el valor establecido para el tope al precio del gas representa casi el doble por la noche en comparación con el día.

En este panorama, los expertos en materia energética ahora recomiendan ahorrar gastos al consumir electricidad en horario diurno.

¿Las compañías deben consumir más luz durante el día? Aunque los tramos horarios causan mayor interés en los clientes domésticos, las empresas también pueden aprovechar el día para ahorrar costes en la factura eléctrica.

No obstante, cuando eso no sea posible, los negocios que trabajan de noche tienen otras opciones para reducir gastos de luz.Es posible usar un contador inteligente. Los nuevos modelos homologados consiguen identificar puntos de ahorro y comprueban que la facturación sea correcta.

La consultora Energybox ofrece un equipo dentro de su catálogo de servicios. Asimismo, los profesionales de la empresa se especializan en ofrecer asesoría energética, ya sea de luz o de gas.

El comportamiento actual de las tarifas de la luz convierte al consumo diurno en la mejor opción del momento. Aunque esto puede variar en el futuro, los expertos y las consultoras aconsejan adaptar la rutina para aprovechar los horarios asequibles.



