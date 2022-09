Recuperar la funcionalidad de la boca con implantes dentales en la clínica dental del Dr. Román Hernández Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Los tratamientos dentales permiten recuperar la funcionalidad de la boca y destacan por su efectividad. No obstante, es esencial que sean realizados en centros especializados como una clínica dental para garantizar la excelencia en los resultados.

Uno de esos procedimientos que ha ganado notoriedad es la cirugía de implantes dentales, ya que mejora la apariencia de la sonrisa al suplir los dientes naturales faltantes con piezas dentarias que ejercen su misma función y no se diferencian del resto por su aspecto natural. Dicha intervención es realizada en la clínica dental en Las Palmas de Gran Canaria del Dr. Román Hernández.

Los implantes dentales son una solución efectiva de rehabilitación oral Al perder uno o varios dientes, las personas van perdiendo paulatinamente su habilidad de reír, hablar y comer cómodamente. La dentadura postiza o artificial se ha usado como método práctico para aminorar este problema, aunque resulta molesta, ya que se mueve, acumula suciedad, provoca mal aliento y es poco práctica. En cambio, los implantes dentales proporcionan mayor estabilidad, facilitan la capacidad de masticar sin ningún temor y generan, incluso a simple vista, una apariencia natural y saludable.

La clínica dental en Las Palmas de Gran Canaria del Dr. Román Hernández es referente en la aplicación de este tratamiento en las Islas Canarias por disponer de profesionales experimentados, aparatología de vanguardia y un enfoque integral que tiene en cuenta todos los factores que inciden en el correcto desarrollo del procedimiento en cada paciente.

Tratamiento de implantes dentales en Las Palmas de Gran Canaria Al elegir los implantes dentales como método para reponer la pérdida de dientes, las personas reciben una solución fija, cómoda, funcional, resistente, duradera y estética que se adapta con precisión a su zona bucodental. Lo anterior se debe a que los implantes se ubican en los huesos maxilares, justo bajo las encías para garantizar su agarre, ya que se fusionan con el hueso alveolar.

La propuesta de la Clínica Dental Dr. Román Hernández resalta por dar inicio con una revisión dental completa de la boca que detalla el estado de cada paciente para proceder al procedimiento más idóneo. Seguidamente, se lleva a cabo un estudio radiológico que muestra los tejidos óseos en cuanto a cantidad y calidad del hueso. Cuando dichos estudios finalizan, se procede a determinar el tipo de implante ideal, sea implante unitario, puentes dentales, prótesis dentales o injerto de hueso.

Con el diagnóstico acertado de la Clínica Dental Dr. Román Hernández se garantiza que cada paciente reciba la solución más pertinente. Por ello, en este centro cuentan con todos los materiales indispensables para la cirugía y técnicas quirúrgicas de vanguardia. Entre sus particularidades, cabe anotar que la primera cita es gratuita y no tiene ningún compromiso, realizan una revisión dental completa y disponen de un plan de tratamiento personalizado con facilidades de financiación.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.