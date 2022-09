KOOBO®, mejorando la salud Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

En los últimos años, la tecnología ha desarrolado soluciones en el campo de la medicina con el objetivo de tratar patologías de diferentes ramas, incluido el ámbito de la traumatología y ortopedia y maxilofacial.

Es en este campo que nace KOOBO®, una empresa joven que cuenta en su equipo con expertos bioingenieros en el manejo de últimas tecnologías y que apuesta por el desarrollo de implantes, guías quirúrgicas y biomodelos personalizados para mejorar la calidad de vida de los pacientes, cubriendo todas las fases: desde el diseño hasta su fabricación.

Las piezas personalizadas se fabrican, utilizando las últimas tecnologías de fabricación aditiva, mecanizado de alta precisión y herramientas CAD.

Personalización, la mejor apuesta En KOOBO®, creen firmemente en la personalización como la forma más ventajosa de éxito, considerando los beneficios tanto para pacientes como para centros hospitalarios.

Por un lado, los biomodelos personalizados permiten una planificación pre-quirúrgica más exacta. Por otro lado, se minimizan los tiempos de espera para la recepción de las piezas y el tiempo del abordaje quirúrgico, ya que no es necesario llevar a cabo una adaptación de los implantes. Consecuentemente, se reduce el riesgo de infecciones nosocomiales y se facilita el proceso de recuperación del paciente.

Los centros hospitalarios no necesitan disponer de un stock, puesto que cada pieza es fabricada totalmente a medida de las necesidades de cada paciente, siguiendo las indicaciones del facultativo y, además, los plazos desde la solicitud hasta la entrega en el centro hospitalario son realmente cortos.

Un espacio para el diseño de las piezas El equipo de KOOBO® ha desarrollado KAI®, una potente plataforma digital que facilita un canal de comunicación fluido entre el equipo de bioingenieros y el facultativo y permite el trabajo colaborativo entre ambos para el diseño de las piezas.

Su manejo no necesita conocimientos informáticos previos. Se trata de una plataforma intuitiva a la que, una vez registrado, el doctor tiene acceso y le permite solicitar la pieza que necesita y añadir las especificaciones que considere para la realización del diseño. El proceso de fabricación comenzará una vez el facultativo haya validado el diseño. El prescriptor podrá realizar en todo momento un seguimiento del proceso de producción desde cualquier dispositivo con conexión a internet y siempre dispondrá de un canal abierto de comunicación con el equipo técnico de KOOBO®. También podrá consultar sus archivos de casos previos.

El objetivo de esta empresa es claro: mejorar la salud y, eso, sin un equipo humano comprometido no sería posible. Su apuesta es firme: tecnología innovadora al servicio de la personalización en el ámbito de la traumatología y ortopedia y maxilofacial.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.