La agencia Páginas Web Zona se presenta como un agente digitalizador ideal para Kit Digital Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Adaptarse a los nuevos tiempos e implementar distintas soluciones y herramientas digitales que le permitan no solo competir de mejor manera en el mercado, sino también mejorar su rentabilidad y optimizar sus procesos, es esencial para las empresas hoy en día.

No obstante, incorporar estas innovaciones puede suponer un coste alto para pymes y autónomos, por lo que se ofrecen subvenciones de hasta 12.000 euros mediante el Kit Digital. Ante esta situación, Páginas Web Zona está autorizada como agente digitalizador para Kit Digital, ofreciendo soluciones a medida para los beneficiarios del bono.

Acceder al Kit Digital, de la mano de Páginas Web Zona A través del Kit Digital, aquellas pymes y autónomos que cuenten con una plantilla de entre 1 y 49 trabajadores podrán acceder a subvenciones de hasta el 100 % para la implementación de soluciones digitales que permitan impulsar, modernizar y mejorar los negocios. De este modo, se ha realizado una segmentación de las ayudas, siendo de hasta 2.000 euros para autónomos y empresas con menos de 3 empleados, 6.000 para las que cuenten con entre 3 y menos de 10 trabajadores y un tope de 12.000 euros para las que cuentan con hasta 50 empleados.

Por lo tanto, como agente digitalizador, Páginas Web Zona ofrece a los interesados el asesoramiento necesario para solicitar el bono y una vez concedido, se encargará de desarrollar una serie de acciones que incluyen el diseño de un sitio web profesional y de una tienda online, así como la gestión de redes sociales y la puesta en práctica de estrategias de posicionamiento en buscadores.

La solicitud del Kit Digital y los requisitos a cumplir Existen una serie de requisitos que deben cumplirse para ser beneficiario del Kit Digital. Entre ellos se encuentra la cantidad de trabajadores de la empresa, microempresa o autónomo, siendo 50 empleados el máximo admitido, además de cumplir con los límites financieros que definen a estas categorías. Otras de las condiciones que impone la administración son estar en situación de alta, contar con la antigüedad mínima que se establece por convocatoria y no estar considerada una empresa en crisis.

Además, estar al día con las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, no estar sujeta a una orden de recuperación pendiente por parte de la Comisión Europea y no incurrir en las prohibiciones previstas por la Ley General de Subvenciones son algunas de las exigencias que deben cumplir quienes aspiren a estas ayudas.

Por lo tanto, quienes busquen impulsar su negocio con presencia en la web y en redes sociales, pueden completar el formulario de contacto disponible en el sitio de Páginas Web Zona y sus asesores lo acompañarán durante todo el proceso de tramitación del Kit Digital.



