Compaginar estudios con deporte con las más de 150.000 becas disponibles y más de 20 disciplinas deportivas en All American Education

Muchas personas sueñan con convertirse en deportistas profesionales en Estados Unidos. No obstante, muchas no pueden hacerlo o, simplemente, no saben cómo sacar provecho de su talento deportivo a la vez que estudian.

Afortunadamente, hoy en día, es posible compaginar los estudios con el deporte, e incluso lograr una beca para estudiar en los Estados Unidos, gracias a agencias con una larga experiencia en ello, tal como All American Education. A día de hoy, ya han logrado ayudar a cientos de estudiantes y deportistas de España y de todo el mundo a conseguir becas en Norteamérica.

Compaginar estudios universitarios con el deporte gracias a All American Education Actualmente, existen muchos atletas con excelentes aptitudes deportivas que desean poder estudiar una carrera universitaria, sin que ello necesariamente tenga que interferir con su talento. Sin embargo, la realidad es que no solo pueden estudiar en algunas de las mejores universidades de los Estados Unidos, sino que, además, pueden hacerlo con una beca deportiva. Y es que, en efecto, el sistema universitario de ese país permite compaginar ambas cosas a un alto nivel a través de una de estas becas.

Esta es, precisamente, la oportunidad que ofrece All American Education a este tipo de estudiantes. Se trata de una agencia con muchos años de experiencia que colabora con algunos de los más importantes centros educativos de Estados Unidos.

En total, son más de 150.000 las becas para deportistas de todas partes del mundo, en más de 20 disciplinas diferentes, que se pueden aprovechar por medio de esta agencia. Algunas, incluso, pueden cubrir hasta el 100% de los gastos universitarios.

Profesionales que preparan y acompañan a estudiantes que buscan una beca deportiva en EE.UU. All American Education entiende que no existen deportistas iguales, y es por eso que realizan un proceso personalizado para cada estudiante, adaptado totalmente a sus necesidades. En primer lugar, realizan un perfil del estudiante mediante una evaluación de sus aspiraciones y aptitudes. De esta manera, pueden buscar la mejor opción de beca para estudiar en los Estados Unidos según su perfil. La evaluación en este punto es totalmente gratuita.

Posteriormente, elaboran un perfil deportivo y académico, para lo cual se apoyan en entrenadores profesionales estadounidenses y departamentos de admisiones, con el fin de gestionar las becas correspondientes. La agencia también se encarga de preparar las pruebas de acceso que mejoren las posibilidades del estudiante.

Además, ofrecen la guía necesaria para que una vez en suelo americano sepan cómo funciona el proceso de admisión, el alojamiento, la selección de clases, etc. Por último, y no menos importante, ofrecen toda la asesoría y ayuda profesional necesaria para la tramitación del visado correspondiente.

All American Education es, en definitiva, el aliado de estos estudiantes con talento deportivo, que les abre las puertas a la posibilidad de estudiar y crecer como deportistas en los Estados Unidos, con la ayuda y el acompañamiento profesional durante todo el proceso.