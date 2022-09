Ventajas del renting en el contexto económico actual Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

En Europa, el rentinges un concepto que está aumentando considerablemente su popularidad.

Consiste en el pago de una cuota mensual fija a cambio del disfrute de un bien, ya sea mueble o inmueble, como un coche o una casa. Para muchas personas y pymes resulta una opción beneficiosa debido a la incertidumbre económica actual que induce a evitar el endeudamiento y el coste de la compra de una propiedad.

Entre las operaciones de este tipo, el alquiler de coches se ha convertido en una de las más estables, incluso superando las adversidades que la pandemia ha planteado para el sector automovilístico. En este sentido, es posible acceder a una gran variedad de coches de forma rápida, online y segura en empresas como Vamos.

Ventajas del renting en la economía actual Según la Asociación Española de Renting de Vehículos, el alquiler de coches ha crecido un 7,17 % en este año y continúa aumentando todos los meses. Esto se debe a varios factores económicos que dificultan la compra de un vehículo como, por ejemplo, la disminución del poder adquisitivo en las nuevas generaciones, la alta tasa de inflación, el constante aumento de los impuestos en bienes, el estancamiento de los salarios y una posible recesión global. Ante dicho panorama, las personas han priorizado la modalidad de cuotas fijas como forma de pago.

El renting de cualquier bien ofrece una rentabilidad mucho mayor a largo plazo en contraste con la compra del mismo, ya que el cliente no incurre en gastos inesperados en mantenimiento, averías, reparaciones, seguro e impuestos sobre el bien. Estos procesos son gestionados por la empresa arrendadora.

Además, al tener una cuota fija de cancelación, el usuario acuerda un coste estable durante la duración del contrato. Gracias a esta modalidad, el precio del servicio o bien no variará acorde al aumento de la inflación por un año.

El renting de coches suele tener un proceso más sencillo y rápido y es una opción altamente recomendada para personas que buscan no descapitalizarse a corto plazo.

Alternativa de renting de coches por internet El renting de un vehículo, en ocasiones, puede significar bajas opciones en cuanto a modelos y marcas. Sin embargo, las ofertas virtuales de renting cada vez atraen a más usuarios debido a su diversidad. En páginas como Vamos, los clientes pueden elegir entre un extenso catálogo con más de 40 coches ecológicos, SUV, eléctricos e híbridos.

La empresa asegura un proceso rápido y económico, con entrega a domicilio incluida. Para ello, el cliente debe pagar una cuota mensual de entre 24 y 60 meses. Una vez acordados los parámetros, la compañía envía el vehículo a la puerta de la casa o al concesionario más cercano sin coste adicionales.

En la actualidad, el renting de automóviles representa la opción más rentable a corto y mediano plazo para conseguir un coche en medio de la incertidumbre económica global.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.