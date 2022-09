Todos los detalles sobre el acuerdo alcanzado por Made in Málaga con la empresa Lidertia Consultores Emprendedores de Hoy

jueves, 22 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es la crisis energética que azota a la mayoría de países europeos, motivo por el que existe una necesidad de modificar los modelos de gestión de recursos.

Conscientes de esta realidad, el centro de negocios Made in Málaga ha dedicado un gran esfuerzo durante los últimos meses para el establecimiento de acuerdos de cooperación con empresas del sector energético. De esa manera, los clientes pueden adquirir sistemas de ahorro energético con la garantía de calidad que ofrece la empresa PESYR I + D, especialista con más de 25 años de trayectoria en electrónica y sistemas.

Los beneficios derivados del acuerdo entre Made in Málaga y Lidertia Consultores Como parte de sus esfuerzos por impulsar el ahorro energético en empresas de cualquier tipo, el centro de negocios Made in Málaga estableció un acuerdo con la empresa Lidertia Consultores. Este convenio permite que Made in Málaga comercialice, a nivel internacional, la cartera de servicios de PESYR I + D, una empresa malagueña que desarrolla soluciones tecnológicas de última generación.

Dentro de las opciones que ofrece PESYR I + D, se incluyen programas para el control de los sistemas de energía solar fotovoltaica, los sistemas de riego y el abastecimiento de aguas y canalizaciones. Asimismo, los clientes pueden acceder a un sistema de control para las grúas utilizadas en los puertos y la localización de averías en distintas instalaciones.

En cuanto al ahorro energético, las soluciones que proporciona la empresa malagueña aplican para distintos niveles, desde un control a nivel de cuadro hasta el control punto a punto de cada luminaria. Como resultado, es posible maximizar el ahorro energético y disminuir el valor de la factura, logrando a su vez un rendimiento óptimo de los equipos y el incremento de su vida útil.

¿Por qué es importante apostar por sistemas de ahorro energético en el contexto mundial actual? El contexto mundial actual, marcado por la crisis energética que vive Europa, ha provocado que varios gobiernos establezcan límites relacionados con la búsqueda de la gestión y el ahorro energético. Por tal motivo, resulta una prioridad que las empresas adopten soluciones tecnológicas eficientes para llevar a cabo una administración adecuada de los recursos.

De esa manera, se registra una alternativa para que las empresas y proyectos de todo tipo superen los momentos convulsos que vive el continente a nivel energético. En ese sentido, los mecanismos de Big Data que utiliza cada sistema garantizan un nivel máximo de precisión, lo que significa una oportunidad de implementar un modelo de negocio sostenible.

La tecnología puntera que desarrolla PESYR I + D en sus sistemas para impulsar el ahorro energético convierten a la empresa en una opción idónea para los momentos de necesidad que existen hoy en día. A través del centro de negocios Made in Málaga, los clientes pueden acceder a soluciones garantizadas para la gestión eficiente de los recursos y procesos industriales.



