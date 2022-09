¿Y por qué no teletrabajar desde Tenerife? Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 14:00 h (CET)

Uno de los destinos turísticos que las personas deben visitar por lo menos una vez en la vida son las Islas Canarias.

Incluso, durante el otoño las playas, los diferentes paisajes y la arquitectura histórica española de los pueblos los convierten en uno de los lugares más recomendados para visitar en España. canarias.com es una agencia de viajes Tenerife que se encarga de todo lo relacionado con los traslados para que sus clientes puedan disfrutar de unas vacaciones desde un precio asequible. Este operador turístico ofrece una gestión de alquiler en hoteles en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma y El Hierro. Así como también la gestión de vuelos para que la experiencia sea totalmente placentera.

Viajar a las Islas Canarias en otoño Durante todo el año, el archipiélago canario cuenta con un clima agradable en un entorno tropical ideal. Al estar más cerca de África que de Europa, las islas cuentan con un sol ideal para disfrutar de unos días de playa, ya sea en un ambiente familiar o en una escapada romántica.

En otoño, las temperaturas medias de las Islas Canarias se suavizan hasta los 26 grados y las noches son más frescas, por eso se duerme muy a gusto en cualquiera de los relajantes resorts situados delante del mar.

Durante los meses de septiembre y octubre el clima es prácticamente veraniego, por lo cual disfrutar de días de deportes acuáticos, del sol y la playa siguen siendo buenas alternativas para viajar a este destino. Además, las temperaturas mínimas no bajan de los 20 grados y la lluvia sigue siendo escasa en los meses de otoño.

En esta estación, las temperaturas del agua siguen siendo muy agradables, alcanzando los 23 grados, lo cual permite disfrutar de las ventajas que presentan sus playas.

Canarias.com, agencia de viajes experta en reservas de hoteles y apartamentos en las Islas Canarias Canarias.com dispone de una gran variedad de ofertas de hoteles y apartamentos en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, La Palma, El Hierro, costas de toda España y Portugal.

Este touroperador es un referente para buscar promociones en hoteles, vuelos, ofertas de última hora e incluso excursiones hechas a medida para grupos que visiten las Islas Canarias. En su página web también cuentan con una sección de «Ofertas Especiales», donde el turista puede ver hoteles que admiten mascotas en Tenerife y demás islas, con todo incluido o estancias para pasar una escapada romántica en la zona.

Canarias.com es el touroperador ideal para quienes quieran viajar a las Islas Canarias y vivir una experiencia inolvidable sin tener que pagar precios exorbitantes.



