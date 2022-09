Uriel Montero Seijas, el escritor malagueño del momento que inventa sus propios subgéneros literarios Comunicae

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 16:15 h (CET) Un escritor un tanto peculiar, pues con cada novela inventa sus propios subgéneros literarios, como el terror psicotrópico, el thriller esquizofrénico, la novela negra delirante y la novela negra delirante con elementos prestados de la ciencia ficción. Uriel prefiere centrarse en tres elementos fundamentales en una novela: la trama, el estilo y los personajes La trama

La trama es la idea sobre la que gira la novela, se deben hilvanar todos los hilos hasta conseguir que quede redonda. El estilo es incluso más importante que la propia trama.

Como lector, es más fácil disfrutar una mala novela bien escrita que una buena novela que no lo está. El estilo debe ser único (así la novela será única), atractivo y coherente. Los personajes son, quizás, la parte que menos se cuida en la literatura contemporánea. A diferencia de otras épocas (Uriel Montero Seijas se considera un hijo de la ficción del siglo XIX) no se le da mucha importancia al arco dramático de los personajes.

Le cansa encontrarse con novelas con personajes planos que no evolucionan a lo largo de la trama. Por eso se ha convertido en un maestro en la creación de personajes para sus propias novelas.

Es evidente que existe la tendencia generalizada de que la única manera de escribir una novela apasionante es desarrollar una trama épica. Es posible contar una historia única con personajes ordinarios o incluso mediocres. Y es aquí donde destaca el escritor malagueño

No hace falta que exploten aviones o que los protagonistas sean los más listos, guapos y carismáticos.

El estilo

En boca del propio Uriel deja clara su postura respecto a cómo debe ser el estilo de una novela. Y es que según el escritor malagueño, en el estilo no hay reglas que aplicar, el estilo lo marca el proyecto y el propio autor.

Solo hay una característica que no puede faltar: la honestidad. El autor debe ser honesto con su historia, si no cree en ella, ¿cómo va a pedirle a los demás que lo hagan?.

Es importante notar que no solo es el autor, también es la novela la que tiene su propio lenguaje. Uriel no cree en aquellos autores o novelas que se escriben siempre usando el mismo método o línea narrativa.

Los personajes

Los personajes son una parte esencial dentro del mundo literario de Uriel Montero Seijas.

"No existe historia interesante sin personajes interesantes".

Como señala el escritor de Málaga, una persona inteligente puede fracasar en la vida y aun así resolver rompecabezas que ni siquiera los mayores expertos pueden descifrar. Y quizás sea precisamente cuando evoca tantas emociones que hace que se empatice con cada una de sus novelas.

La novela

Conseguir una novela que aúne una buena historia, bien planteada y mejor resuelta, con el lenguaje apropiado y unos personajes con los que empatizar no es sencillo. Y es por eso que las novelas de Uriel Montero Seijas transportan a un mundo fácil de identificar, donde sus personajes podrían ser perfectamente vecinos, amigos o familiares.

Todas las novelas de Uriel indagan en lo profundo de la mente y en la parte oscura de las historias de los personajes.

