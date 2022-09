Wiohair, marca anticaída, se acerca a sus clientes en una jornada de puertas abiertas en sus oficinas Comunicae

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 16:23 h (CET) Wiohair, una de las marcas referentes en el sector cosmético y anticaída celebra una fiesta en sus oficinas de Barcelona El objetivo de Wiohair siempre ha sido el de ser la marca más eficaz para frenar la caída y ser una marca cercana a sus clientes. La confianza es clave y en el mundo digital actual, donde todo es tan impersonal, que los clientes conozcan quién está tras sus productos favoritos, es un aspecto muy valorado.

Por este motivo que para celebrar el 4º aniversario de Wiohair, la empresa decidió celebrar una fiesta de agradecimiento con sus clientes en las oficinas de Barcelona.

El equipo de profesionales quiso celebrar su éxito mostrando a sus clientes en total transparencia sus lugares de trabajo, sus valores, el equipo, los productos, etc. En una tarde amena y divertida para todos los asistentes.

Tal y como comenta Edurne, la responsable de Marketing de la compañía, "El éxito de Wiohair lo debemos a la confianza que depositan en nosotros los clientes cada día. Es por esta razón que no queríamos celebrarlo con el equipo interno, sino con los clientes que nos han ayudado a estar donde estamos".

El evento fue un éxito. Los asistentes pudieron recibir atención personalizada con farmacéuticos profesionales mientras disfrutaron de un fantástico cóctel, intercambiaron opiniones y experiencias con otros clientes, y además fueron obsequiados con uno de sus productos favoritos, el SERUM FORTE ANTICAÍDA. Un producto con células madre que regenera y retrasa el envejecimiento del cabello. Ideal para el otoño.

Ninguna de ellas quiso marcharse de las oficinas sin su pack favorito anticaída para prevenir la caída otoñal. Además, a sabiendas de que no todos los clientes podrían reunirse en Barcelona, "abrieron la fiesta en la web" ofreciendo a todos los compradores el Serum de regalo por tiempo limitado. La excusa perfecta para cuidar la melena de cara a la caída que se produce en esta estación.

Sin duda la fiesta de Wiohair fue un momento clave de la historia de la marca, esperamos que se convierta en la primera de muchas ediciones.

