Las Fintech: protagonistas en el nuevo paradigma financiero según GDS Modellica

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 16:07 h (CET) En el nuevo paradigma financiero, cliente y banco se benefician mutuamente. Las Fintech ocupan un papel relevante por su desarrollo e innovación y han sabido hacerse un hueco y dar al cliente un lugar neurálgico. En este contexto las Fintech han de impulsar medidas de gestión eficaz y prevención de riesgos. La seguridad de sus plataformas y usuarios no puede ser obviada La transformación digital ha renovado por completo el sector financiero con nuevos modelos de negocio, aplicaciones o productos cuyos objetivos prioritarios son mejorar el acceso a los servicios financieros y la propia eficiencia del sector. La implementación de nuevos servicios y tecnologías ha cambiado y facilitado la relación entre consumidores y entidades financieras. Los bancos, por su parte, logran mejorar su rentabilidad y lealtad de usuarios al reducir su time to market, mientras que los clientes ganan en comodidad, ahorran tiempo, autonomía y seguridad. Un nuevo paradigma que beneficia a bancos y clientes.

Las fintech empresas especializadas en el uso de nuevas tecnologías en las finanzas, han emergido y transformado el ecosistema al dar una respuesta eficiente a ciertos segmentos específicos del mercado como pagos, créditos o gestión de patrimonio. Las Fintech han situado al consumidor en el centro neurálgico. Según la Asociación Española de FinTech e InsurTech (AEFI) cuatro son los motivos por los que las Fintech se han convertido en eslabones fundamentales de la cadena de valor financiera, impulsando el progreso y desarrollo en este ámbito:

Papel impulsor en nuevas soluciones tecnológicas que facilita ofrecer innovadores productos y servicios rápidos y seguros con un enfoque customer centric anteponiendo siempre la protección de los consumidores y siempre amparado por un marco regulatorio. Facilita nuevas formas de pagos. La directiva europea de pagos PSD2, hace más segura las formas de pagos, garantiza el control total sobre quién y cuándo acceden a esos datos y estableciendo mínimos de autentificación a través de la implementación del SCA. Protección y control de los datos y de los clientes. Nuevas formas de inversión, las wealthtech están transformando la industria de la inversión y de la gestión del patrimonio, creando soluciones digitales para la gestión del patrimonio para todo tipo de clientes.Son impulsoras de la democratización financiera de los consumidores Un sandbox regulatorio o marco seguro para consumidores y usuarios. El sector fintech en España trabaja por crear el entorno idóneo donde el cliente se encuentre totalmente protegido a la hora de utilizar estos nuevos productos.

En el actual contexto financiero, las instituciones financieras más pequeñas, incluidas las fintech, buscan oportunidades para innovar e implementar soluciones avanzadas que pueden ayudar a las instituciones financieras a mejorar las experiencias de los clientes, ir un paso por delante de los defraudadores y mejorar los flujos de trabajo. La seguridad y la protección y control de los datos de los usuarios es una cuestión prioritaria. Según GDS Modellica, las Fintech han de impulsar la innovación para atraer y retener más usuarios, pero también han de reforzar la seguridad de sus plataformas y sistemas automatizados para proteger la identidad y los datos de los usuarios ha de ser.

El fraude apunta desde GDS Modellica "está evolucionando al ritmo que lo hace la tecnología, por lo que la innovación es clave para adelantarse a los defraudadores. Los robos y filtraciones de datos permiten a los cibercriminales tener un acceso más fácil a información personal con la consecuente apropiación de identidades reales o a construcción de otras virtuales. Es imprescindible hacer frente al incremento de fraude con herramientas eficaces". En este sentido, Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica afirma que es clave detectar o prever los principales riesgos de acuerdo con los servicios que ofrezcan las Fintech. La prevención y gestión de los riesgos financieros aportan considerables beneficios a la hora de conceder préstamos y créditos. Una gestión eficaz, fruto del análisis predictivo, mejora la operatividad, la toma de decisiones fundamentadas, la capacidad de anticiparse, el cumplimiento de los objetivos, la posibilidad de afrontar mayores riesgos, unas mayores ventajas competitivas, etc. En definitiva, reporta una mayor rentabilidad y eficacia.

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.

