Empresas por la Movilidad Sostenible lanza TOOLBOX ZBE para la implantación de Zonas de Bajas Emisiones

Según dicta la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, antes del 1 de enero de 2023 todos los municipios españoles con más de 50.000 habitantes -y aquellos con más de 20.000 que superen los valores límite establecidos de contaminación- deberán tener implantada una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para la reducción de la contaminación en el entorno urbano.

En total, más de 149 municipios -según datos del INE- en los que residen más de 24 millones de personas, es decir, el 52% de los habitantes del país.

Así, es necesario colaborar y compartir soluciones disponibles y casos de éxito, para ayudar a una implantación más eficiente y, siempre que sea posible, facilitar una homogeneización de las ZBE a lo largo del territorio español.

Por ello, la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible ha presentado, en el marco de la SEM 2022, la iniciativa TOOLBOX ZBE, que tiene como objetivo fomentar la colaboración público-privada y facilitar la toma de decisiones por parte de los ayuntamientos para la implantación y mejora de las Zonas de Bajas Emisiones, basándose en iniciativas y soluciones que ya han sido implantadas en otras ciudades y que aportan beneficios y resultados positivos.

El acceso a los contenidos es gratuito y ofrece de forma amena y didáctica servicios, experiencias y soluciones para facilitar información útil a los responsables de diseñar, implantar y desarrollar las Zonas de Bajas Emisiones. Los contenidos de esta plataforma se irán actualizando constantemente incorporando las últimas novedades y casos de éxito. Además, está abierta a otros ayuntamientos y organizaciones que quieran compartir sus casos de éxito.

María José Rallo, secretaria general de Transporte y Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha destacado la importancia de crear alianzas y ecosistemas "para avanzar conjuntamente en pro de una movilidad sostenible". Además, ha recordado que las Zonas de Bajas Emisiones "no son solo un instrumento esencial, sino que son obligatorias de acuerdo con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es un elemento de transformación profunda y, como tal, el MITECO está a punto de aprobar un Real Decreto para su regulación. De hecho, de los 13.000 millones de euros del PRTR que se van a dedicar a movilidad, más 6.500 están destinados a movilidad urbana y metropolitana y a la creación de zonas de bajas emisiones".

Por su parte, May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, ha asegurado que "lo que no se comunica no existe y la colaboración es clave para alcanzar la eficiencia. Disponemos de poco tiempo para establecer las zonas de bajas emisiones y garantizar su mejora en el tiempo. Es por ello que TOOLBOX ZBE nace con el objetivo de comunicar experiencias, casos de éxito y soluciones ya existentes para que puedan ser replicadas, impulsando la colaboración público-privada".

En esta línea, Guillermo Maldonado, socio director de TEMA Ingeniería, ha afirmado que "las ZBE van a formar parte de la movilidad del municipio, con mucha incidencia para bien o para mal sobre el PMUS y las personas. Por ello, es fundamental planificar muy bien el proyecto desde el inicio con un equipo especializado que sepa cómo funcionan las Zonas de Bajas Emisiones, los estándares de tecnología a implantar y todo lo necesario para hacerlas eficientes".

Y es que, según Luis Costa, responsable de Movilidad Sostenible en Decathlon España,"las ZBE pueden ser el elemento clave para poner a las personas en el centro. Decathlon está presente en la plataforma para fomentar la movilidad activa en las ciudades a través de la concienciación y el descubrimiento de la movilidad sostenible, saludable y segura en las ciudades. Queremos ser útiles a los ayuntamientos en este cometido".

Por su parte, Carlos González de Ubieta, Business Development Manager de Bosch Service Solutions, ha asegurado que "para que una ZBE funcione es necesario poner a los ciudadanos en el centro de todas las actuaciones. En Bosch somos expertos en hacer más cómoda la vida de la gente con soluciones que hacen que las ciudades sean cada día más cercanas y amables con las personas que las habitan".

Además, Manel Orihuela, director general de NACEX, ha recordado que"la logística urbana es clave para la economía de cualquier ciudad y contribuir para que sea sostenible es fundamental".

TOOLBOX ZBE cuenta con el apoyo del MITMA, la DGT y la Fundación CONAMA; la colaboración especial de Decathlon, Bosch Service Solutions, NACEX y TEMA Ingeniería, y la participación inicial de más de 20 empresas.

¡Presentamos TOOLBOX ZBE! | Zonas de Bajas Emisiones