La editorial Samarcanda publica el best seller ‘El Algoritmo de Darwin’, un apasionante thriller de ciencia ficción firmado por el autor estadounidense M. A. Rothman

El popular escritor de novelas de ciencia ficción y fantasía épica es ingeniero y posee más de 1.000 patentes en todo el mundo, además de ser uno de los principales arquitectos del estándar UEFI (Interfaz de Firmware Extensible Unificado). Este best seller ha vendido más de 120.000 libros solo en Estados Unidos y ha sido destacado ampliamente por medios como USA Today El cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo. En 2021 se diagnosticaron 20 millones de nuevos casos de esta enfermedad y los pronósticos auguran que su evolución continuará. Mientras los investigadores luchan por encontrar una cura en la vida real, en la literatura ya se ha conseguido. Por lo menos así ocurre en El Algoritmo de Darwin, un best seller del autor de ciencia ficción M. A. Rothman que ha vendido más de 120.000 libros en Estados Unidos y ha sido destacado en medios relevantes como USA Today. El thriller acaba de llegar a España publicado por la editorial Samarcanda, del Grupo Lantia.

Su protagonista, Juan Gutiérrez, es un experimentado investigador del cáncer que lleva estudiando durante años el genoma de los animales que presentan inmunidad a algunas variables de esta enfermedad. A lo largo de su estudio, descubre un patrón que le permite predecir el curso de la evolución de una especie a través de miles de generaciones. Utilizando el algoritmo que ha desarrollado a partir del patrón, revela lo que cree que es la clave para que los seres humanos puedan ser inmunes al cáncer.

Otros investigadores están interesados en utilizar lo que Juan ha bautizado como Algoritmo de Darwin, pero, en lugar de investigar el cáncer, ven aplicaciones muy diferentes, peligrosas e imprevisibles para este nuevo y algoritmo genético.

Una de las tramas de la historia se centra en Nate Carrington, un analista forense del FBI, que es alertado de un incidente en un rancho cercano. Se trata de un ternero recién nacido que ha aparecido muerto en mitad de un rebaño. Un hecho que podría no tener mucha relevancia, si no fuese porque proporciona un único vínculo con los otros casos sin resolver de Nate: el análisis de ADN del ternero no coincide con nada en la base de datos del FBI.

A su vez, en algún lugar de un hospital rural de Virginia Occidental, cuatro trabajadores del centro son encontrados sin vida y un niño recién nacido ha sido transportado a la unidad de biocontención de nivel 4 de los NIH. Solo cuando los NIH envían una alerta a todos los hospitales y a las fuerzas del orden, el mundo se da cuenta del peligro al que se enfrentan.

Esta serie de sucesos, no tan aleatorios, acabarán dando lugar a unos de los thrillers de ciencia ficción más ágiles, imprevisibles y revolucionarios de los últimos años. Un clásico moderno que demuestra que aún hay sendas por trazar y caminos por recorrer en la mejor literatura de ficción.

El autor

Michael A. Rothman es un ingeniero estadounidense y escritor de novelas de ciencia ficción y fantasía épica. Posee más de 1.000 patentes en todo el mundo y es uno de los principales arquitectos del estándar UEFI ((Interfaz de Firmware Extensible Unificado).

Rothman escribe historias centradas en la tecnología y la intriga internacional, abarcando los géneros de ciencia ficción, tecno-thriller y thrillers convencionales. Debutó en 2012 con la novela ‘Herederos de la profecía’, una historia épica para adultos y jóvenes. Desde entonces no ha parado de escribir, de hecho, tres de sus novelas han aparecido en la lista de libros más vendidos de USA Today: ‘Primordial Threat’, ‘The Inside Man’ y ‘Darwin’s Cipher’.