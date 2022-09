Informe de Omdia: se aconseja a las empresas que tengan en cuenta la plataforma de correo electrónico seguro de Retarus Comunicae

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 13:52 h (CET) Retarus, compañía que ofrece servicios de seguridad, cumplimiento e infraestructura del más alto nivel para el correo electrónico corporativo, ha sido calificada como una empresa que da soluciones seguras, flexibles y completamente equipadas para satisfacer las necesidades del mercado y hacer frente a las ciberamenazas Según un informe de Accenture, en 2021 los ciberataques en España aumentaron en un 260% con respecto al año anterior. Este dato es alarmante y justifica el por qué es esencial contar con herramientas que permitan a las empresas hacer frente a dichos ciberataques. Retarus, compañía que ofrece servicios de seguridad, cumplimiento e infraestructura del más alto nivel para el correo electrónico corporativo, ha sido calificada como una empresa que da soluciones seguras, flexibles y completamente equipadas para satisfacer las necesidades del mercado y hacer frente a las ciberamenazas.

En su reciente informe "On the Radar", el grupo de investigación y asesoramiento señala Omdia señala a la Retarus Secure Email Platform como una solución que ofrece un amplio conjunto de funciones para garantizar la seguridad y el cumplimiento del tráfico de correo electrónico entrante y saliente, y es especialmente valorada por su diseño modular.

Después de haber alcanzado en repetidas ocasiones los primeros puestos en los informes de analistas de Gartner, Forrester Research, Radicati, y KuppingerCole, Retarus Secure Email Plaform también ha sido definida, está vez por los investigadores y asesores de Omdia, como una solución en la nube que cubre todos los requisitos de los sistemas fiables de comunicación por correo electrónico para empresas. Los informes "On the Radar" de Omdia examinan de cerca a los proveedores con potencial para tener un impacto significativo en el mercado tecnológico debido a sus desarrollos y estrategias innovadoras y disruptivas. Los analistas ponen de manifiesto la relevancia, el potencial y los riesgos del correo electrónico, y muestran cómo las empresas pueden asegurar, optimizar y mejorar su comunicación corporativa por correo electrónico con los servicios de Retarus para la seguridad, el cumplimiento, el failovery la entrega.

El correo electrónico desempeña un papel fundamental en el funcionamiento de los procesos empresariales

La comunicación por correo electrónico es un componente esencial en numerosos procesos empresariales. Al mismo tiempo, sin embargo, es también la puerta de entrada más comúnmente explotada en los ciberataques y, por tanto, necesita ser protegida. En consecuencia, la comunicación empresarial por correo electrónico plantea enormes desafíos a las empresas en materia de seguridad, protección de datos y garantía de disponibilidad. Según Omdia, las empresas pueden cubrir sin esfuerzo, los crecientes requisitos de seguridad del correo electrónico con un solo proveedor utilizando los servicios integrales de seguridad del correo electrónico de Retarus, que incluyen funciones para la protección avanzada contra amenazas y el Post-Delivery Protection y el E-Mail Continuity, además del archivado y la codificación. Otras características clave que ofrece la plataforma son el Transactional E-Mail, un motor de alto rendimiento para el envío de grandes volúmenes de correos electrónicos directamente desde las aplicaciones, así como servicios para facilitar la protección completa y la optimización de gran alcance de la infraestructura de correo electrónico de la empresa.

Retarus Secure Email Paltform cumple con los más altos estándares de protección de datos y con las directrices de cumplimiento más estrictas. Por ejemplo, todos los datos se procesan en centros de datos autogestionados y preparados para cualquier auditoría alineada con el GDPR de la UE. Además, los servicios son igualmente beneficiosos para las empresas que buscan un proveedor único o que quieren complementar sus sistemas de Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce o SAP con servicios de correo electrónico específicos.

El informe "On the Radar" de Omdia está disponible aquí como descarga gratuita.

Acerca de Retarus

Retarus ofrece soluciones Enterprise Cloud para Messaging, Email Security y Business Integration. Con el máximo nivel de servicio, alto rendimiento, seguridad, conformidad con las normativas de protección de datos y a nivel global. Los servicios de Retarus se utilizan con éxito tanto para la cloudificación y protección de infraestructuras de mensajería y correo electrónico, como para la automatización inteligente de procesos comerciales y flujos de trabajo. Retarus, con sede en Múnich, fue fundada en 1992 por Martin Hager y ha sido dirigida por sus propietarios desde entonces. La empresa emplea en torno a 500 empleados en 19 sucursales de cuatro continentes. Más del 40 por ciento de las empresas multinacionales que mide el índice S&P Global 100 confían en Retarus. Más información: www.retarus.es

