Ana Rosa Quintana y Carlos Sobera, como mejores presentadores y los programas Todo es Mentira, Drag Race, Masterchef o El Chiringuito entre los ganadores de los VI Premios Aquí TV

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 12:49 h (CET) La serie de Atresmedia ‘Alba’ se lleva el distintivo de Mejor Serie. Oregón TV (Aragón TV) en la categoría de programa autonómico o Terelu Campos como Mejor Colaboradora, Viaje al centro de la tele o Antena 3 Noticias en sus dos categorías, también están entre los galardonados de esta sexta edición. La gala tendrá lugar en Auditorio Municipal de Vila-real el próximo 21 de octubre. Nuevo récord de participantes en la 6ª Edición con un total de 243.421 votaciones recibidas Ana Rosa, Carlos Sobera, Viaje al centro de la tele, Masterchef o Antena 3 Noticias, en sus dos categorías, son los destacados triunfadores de los VI Premios Nacionales Aquí TV.

Carlos Sobera, que se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los presentadores más icónicos de Mediaset, con el 42.27 %, se alza con el galardón en su categoría al presentar por programas como Supervivientes y First Dates de Mediaset. Competía con Roberto Leal en Pasapalabra (36.25 %), Ion Aramendi por Supervivientes (15.25 %) y Diego Losada por En boca de todos (6.23 %).

En la categoría de Mejor Presentadora, Ana Rosa Quintana, ausente durante gran parte de la temporada debido a su enfermedad, arrasa en las votaciones con un 45.87 %, compartía nominación con Adela González de Sálvame (19.61 %), Lara Álvarez de Supervivientes (17.39 %) y Eva González de La Voz y La Voz Kids (17.13 %).

La sexta edición de los Premios Nacionales Aquí TV ya tiene ganadores. El público ha elegido a lo mejor de la tele en España tras el cierre de las votaciones la noche del 15 de septiembre en las plataformas www.AquiTelevision.com y www.ElPeriodicodeAqui.com en las que han participado un total 243.421 personas. La gala tendrá lugar el viernes 21 de octubre, en Auditorio Municipal de Vila-real (Castellón). En esta ocasión, se recordará la figura de Isabel Torres, artista, presentadora y actriz, quien tuvo un papel protagonista en la IV edición de estos premios con un discurso muy emotivo, por ello la gala de este año será una celebración de la diversidad, la igualdad y el respeto hacia el colectivo.

Eric Masip (58.52 % de votos) se impone en la categoría de Mejor Actor por su papel en la serie Alba de Atresmedia y supera a los otros tres nominados: José Coronado (33.64 %), Manu Ríos (4.15 %) e Iván Masagué (3.69 %).

Como Mejor Actriz, Eva Isanta (45.23 % de los votos) por La que se avecina, de Mediaset, compitiendo en la categoría con Elena Rivera (32.86 %), Claudia Salas (13.28 %) y Adriana Ugarte (8.62 %).

En la categoría al Mejor Programa de Televisión Autonómica, el galardón es para Oregón TV de Aragón TV (60.73 %), por delante de El show de Bertín de Canal Sur (33.92 %); Polònia, TV3 (3.29 %) y En Compañía de Castilla la Mancha TV (2.07 %).

Singularidad de los Premios Nacionales Aquí TV

Los Premios Nacionales Aquí TV son una iniciativa del Grupo de Comunicación DE AQUÍ que inician su andadura en 2017, recuperando el espíritu de aquellos ‘TP de ORO’ pero con la particularidad de que estos se realizan a partir de una votación popular en la web de www.aquitelevision.com.

Reparto de premios entre los grupos de comunicación

Por grupos de comunicación, Atresmedia ha conseguido 8 premios; Mediaset empata al obtener también 8 galardones y finalmente, RTVE recogerá 3 premios. Además, de los galardones que suman plataformas y TV autonómicas.

En el apartado de Mejor Informativo diario se lleva, por segunda ocasión, el premio Antena 3 Noticias 1 con Sandra Golpe (47.9 %), siendo uno de los programas de mayor audiencia de la televisión, mientras que Informativos Telecinco 21 h con Pedro Piqueras alcanza el 32.59 %, seguido por Antena 3 Noticias 2 con Vicente Vallés (13.38 %) y el Telediario 1 con Ana Blanco de la 1 de TVE (6.12 %).

Matías Prats y Mónica Carrillo en Antena 3 Noticias repiten como Mejor Informativo del fin de semana, con un 45.49 % de los votos, Informativos Telecinco se lleva el 39.05 %, Telediario fin de semana de la 1 de TVE, el 10 % y La Sexta Noticias fin de semana 5.45 %.

En la categoría de Mejor Colaborador/a, en esta edición la galardonada es Terelu Campos (Telecinco, Mediaset), que consigue un destacado 56.23 % de votaciones en una categoría en la que la acompañaban, Josie de La Sexta, Atresmedia (28.45 %), Kiko Matamoros de Telecinco, Mediaset (10.61 %) y Cristina Cifuentes de Cuatro, Mediaset (4.71 %)

Como Mejor Concurso, Pasapalabra, de Antena 3 (47.39 %), defiende el "oro" en esta categoría que ha ganado ya en las últimas ediciones, siendo el concurso que más veces ha sido premiado y que obtiene cuotas de pantalla de entre el 20 y el 25 %. En esta ocasión competía con Saber y Ganar (37.71 %), El Cazador (8.09 %) y Alta Tensión (6.81 %).

La audiencia ha decidido que la Mejor Serie sea, en esta ocasión, Alba de Atresmedia / Netflix (47.22 %), compitiendo con Entrevías (20.88 %), La que se avecina (16.54 %) y Parot (15.37 %).

Por cuarto año consecutivo en la categoría de Mejor Talent Show el galardón es para Masterchef de La 1 de TVE (43.73 %) que ahora vuelve a la programación con una nueva edición Celebrity, competía con La Voz Kids (23.63 %), Got Talent España (19.22 %) y Celebrity Bake off España (13.42 %).

El Mejor Programa de entretenimiento es Viaje al centro de la tele con la narración de Santiago Segura en TVE (45.3 %), se ha convertido en uno de los programas de mayor éxito en horarios de máxima audiencia; vence a Tu cara me suena (22.25 %), Sálvame Mediafest (17.52 %) y La Noche D (14.92 %).

En la categoría de Mejor Programa de Actualidad, la estatuilla vuelve a ser para Todo es Mentira (Cuatro), dirigido por Risto Mejide, que consigue convencer al 50.22 % de los votantes, se impone aEl Intermedio (30.85 %), Más vale tarde (11.25 %) y Ya es mediodía (7.68 %).

Como Mejor Reportero/a, la ‘Q’ en esta categoría se la lleva Aquí la Tierra, de La 1 de TVE (45.54 %), desbancando a los eternos ganadores de Equipo de Investigación (33.34 %) e imponiéndose a Comando Actualidad (12.45 %) y Cuatro al Día (8.67 %).

El programa que se alza con el premio a Mejor Magazinees El programa de AR en Telecinco (45.87 %), que se impone a Socialité (37.52 %), Espejo Público (13.31 %) y La Mañana de la 1 (3.3 %).

En el apartado de Mejor Serie Plataforma, el galardón es para La edad de la ira de Atresplayer (35.52 %), que competía con Bienvenidos a Edén de Netflix (30.8 %), El Internado: Las Cumbres de Amazon Prime Video (23.38 %) y Paraíso de Movistar Plus (10.29 %).

El galardón al Mejor Canal Infantil es para Boing de Mediaset que se lleva el 42.87 %, Disney Channel España (23.06 %) y Clan de RTVE (25.07 %).

En la categoría de Mejor Formato Plataforma ha habido una gran movilización de votos que ha otorgado el triunfo al fenómeno fan de la versión española de Drag Race de Atresplayer (46.29 %), se ha impuesto a En el nombre de Rocío de Mitele Plus (39.23 %), Insiders de Netflix (8.36 %) y LOL si te ríes, pierdes de Amazon (6.13 %)

En cuanto al premio para el Mejor Canal de TDT, Divinity de Mediaset con el 54.09 % de los votos se lleva el galardón, frente a Neox de Atresmedia (37.82 %), Energy de Mediaset (4.95 %) y Nova de Atresmedia (3.13 %).

En esta edición, se estrena la categoría de Mejor Programa de Deportes, que inaugura El Chiringuito de Jugones en Mega de Atresmedia (53.08 %), presentado por el carismático Josep Pedrerol, seguido por Estudio Estadio La 2 de TVE (20.22 %), El día después de Movistar Plus (16.83 %) y El Golazo de Gol TV (9.88 %).

Otra nueva categoría de esta edición es la de Mejor Personaje del Año, que se inicia con el triunfo del tenista, Carlos Alcaraz, quien ha conseguido en los últimos días convertirse en el deportista número 1 de la ATP. El murciano con el 43.69 % de los votos, competía con Alexia Putellas (27.54 %), Chanel (19.08 %) y Rosalía (9.69 %).

Además, la organización ha decidido otorgar un premio especial al Benidorm Fest, por su impulso y promoción de los artistas españoles, así como de crear un fenómeno fan alrededor del espectáculo musical que es Eurovisión.

Finalmente, al celebrarse desde Vila-real (Castellón) para toda España estos galardones, se incluye una categoría de la televisión regional À Punt, en la que el programa Zoom (40.19 %) se ha impuestoa A córrer (35.77 %), Terra viva (17.65 %) y L’Alqueria Blanca (6.39 %).

