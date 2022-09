Puritermia de ISBRAN alineada con la eficiencia energética de las explotaciones porcinas Comunicae

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 12:35 h (CET) El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, coordina un programa de ayudas en eficiencia energética para explotaciones agropecuarias. Puritermi, de Isbran, ha impulsado el uso de Geotermia una energía limpia, renovable y eficiente para utilizar en las explotaciones de porcino que impulsa las MTD´s El Consejo de Ministros aprobó, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, el Real Decreto 1126/2021 de 21 de diciembre (modificaba el anterior Real Decreto149/2021 de 9 de marzo) y que regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias. Bajo esta estructura se han diseñado las dos líneas de ayudas contempladas. Unas destinadas a renovar instalaciones existentes, (generadores de calor, sistemas de climatización, iluminación, bombas u otros equipos consumidores) y otras a sustituir las instalaciones de energía convencional por otras que utilicen energías renovables (energía solar térmica, biomasa, residuos, energía geotérmica, o bomba de calor aerotérmica o hidrotérmica).

Otro Real Decreto, 26/2022, publicado el 23 de marzo, recoge las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de proyectos de inversión dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El PRTR está estructurado en torno a diez palancas, la primera "Agenda Urbana y Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura" recoge el "Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III): inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular y en el aprovechamiento de energías y gases renovables en el sector agrícola y ganadero" cuyo objeto es mejorar la eficiencia energética e impulsar el uso y desarrollo de sistemas de abastecimiento con energías renovables en explotaciones agrícolas y ganaderas a la par que contribuir con los objetivos climáticos, la conservación del medio ambiente, la salud pública y la descarbonización del sector agrícola y ganadero, apoyando la articulación de medidas recogidas en el PNIEC y en otros planes, decretos y programas ambientales.

ISBRAN, empresa pionera en energía geotérmica dedicada al sector porcino, y especializada en dotar de sistemas de climatización a las granjas de maternidad y transición, desde sus inicios apostó por la eficiencia energética y energías renovables en las explotaciones porcinas. PURITERMIA es un sistema de Geotermia Porcina de calefacción eficiente y sostenible basado en el aprovechamiento de la temperatura del purín. Extrae el calor de las fosas de purines, refrigera el purín y reduce las emisiones favoreciendo un mejor ambiente para trabajadores y proporcionando bienestar a los animales. Al aplicar Geotermia, baja la temperatura del purín y se reduce la emisión de gases como el amoníaco y el metano, cumpliendo la MTD 30 de las directivas europeas que proponen la reducción de amoníaco la refrigeración de los purines.

La Geotermia es una energía renovable, competitiva, altamente eficiente e inagotable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor mediante el aprovechamiento del calor del subsuelo. Una forma de aplicar Geotermia es a través de la PURITERMIA. Entre las principales ventajas de la PURITERMIA, Bruno Jiménez, director gerente de ISBRAN, destacan: el ahorro energético; la reducción de la huella de carbono; la disminución de CO₂ a la atmósfera, al tener que contratar menor energía eléctrica; mayor sostenibilidad al reducir las emisiones; mejor bienestar animal en el interior de las naves, así como una mejora en cuanto a la responsabilidad social y corporativa. Los beneficios de son claros. Una inversión reducida en comparación con el coste de construcción de la granja. Las ayudas del PNIEC 2021-2030 de eficiencia energética que coordina Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como las de PRTR podrán solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2023.

Unas mejoras que, en el sector porcino, contribuirán a fomentar la innovación, la creación de empleo, fijar población, generar valor añadido. Asimismo, han de cumplir con la normativa en materia de prevención y control de la contaminación en las instalaciones agropecuarias apostando por Mejores Técnicas Disponibles (MTD´s), en particular la 30,cuyo objetivo son reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El impulso por la eficiencia energética en las explotaciones agropecuarias, conlleva no solo cumplir con la normativa, sino que favorecerá la competencia y rentabilidad de las explotaciones. Una semilla que, bien abonada, puede dar frutos para modernizar e incentivar y proporcionar valor añadido al sector porcino y primario en general, sentencia Bruno Jiménez

ISBRAN: Empresa española pionera en energía geotérmica dedicada al sector porcino, y especializada en dotar de sistemas de climatización a las granjas de maternidad y transición. ISBRAN ofrece una solución innovadora de climatización eficiente a las granjas porcinas que facilita ahorro en el consumo energético y confortabilidad para las cerdas y los lechones proporcionando una menor dependencia energética y una gran ayuda en la descarbonización por el menor uso de energía.

