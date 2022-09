¿Cuáles son las funciones de un abogado de extranjería? Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 11:47 h (CET)

Para empezar una nueva vida en España, los extranjeros están en la obligación de entregar ante las autoridades de extranjería diversos requisitos. No obstante, cuando la gestión de todo el papeleo no se lleva a cabo con agilidad, puede ser un proceso estresante.

En la mayoría de los casos, lo más recomendable es contar con un experto legal en trámites de extranjería que aporte la asistencia necesaria en todas las fases del proceso.

El equipo de GLC Abogados es una de las principales alternativas para los extranjeros que quieren residir en territorio español de forma completamente legal.

¿Por qué contar con un abogado de extranjería? Aunque solicitar la asistencia de un abogado de extranjería no es una obligación, su asesoramiento y acompañamiento a la hora de realizar cualquier tipo de trámites puede resultar lo más oportuno y eficaz. Estos profesionales se caracterizan por ofrecer orientación sobre cómo tramitar la visa y nacionalidad, asilo, arraigo social o laboral o cancelación de antecedentes penales, entre otros.

Al conocer todos los aspectos legales y los procedimientos en cuestiones de extranjería, los abogados de este tipo tienen la capacidad de llevar a cabo cualquier trámite que requiera un cliente. Por esta razón, su trabajo resulta esencial para evitar perder tiempo y dinero en trámites innecesarios o que no sean realizados de la manera correcta.

Además de ofrecer al cliente todo el asesoramiento desde el primer momento, GLC Abogados ayuda a sus clientes a recopilar los documentos necesarios para obtener la residencia española. Además, los revisa y los presenta ante las administraciones correspondientes.

También realizan el seguimiento de todo el proceso, garantizando que se cumpla en los plazos correspondientes.

Abogados de extranjería en España Obtener la nacionalidad o residencia no son trámites sencillos ni cortos. Al contrario, requieren tiempo y pueden ser denegados a causa de errores en su solicitud, que generalmente ocurren a causa del desconocimiento. Por eso, recurrir a abogados especializados en extranjería como los del despacho GLC Abogados resulta lo más apropiado.

Este grupo de profesionales se caracteriza por ofrecer asesoría y asistencia en cuestiones de extranjería como es el caso de la nacionalidad por matrimonio o residencia, así como también el recurso contencioso y arraigo para la formación.

Los expertos también proporcionan orientación en materia de extranjería internacional, específicamente en residencia en Europa o residencia no lucrativa en España. Por otro lado, ofrecen asistencia en la solicitud de visado de estudiante, entre otros trámites relacionados con esta temática.

El equipo de GLC Abogados cuenta con oficinas en Valencia, Madrid y Pontevedra. También es posible contactar con el equipo de expertos a través de su página web, desde donde se puede solicitar asesoramiento personalizado.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.