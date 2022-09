Regresa a España el mayor evento de formación financiera de Europa con más de 50.000 alumnos, Alfio Bardolla Wake up Call Comunicae

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 11:11 h (CET) El encuentro del año pasado reunió a más de 50.000 alumnos interesados en cómo organizar y crecer con sus finanzas personales. El evento Wake up call tendrá lugar los próximos días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre La escuela internacional de formación financiera Alfio Bardolla Training Group (alfiobardolla.es), empresa cotizada en la bolsa de Milán, trae a España el evento más grande de Europa especializado en formación financiera.

Wake up Call son 3 jornadas intensivas de formación en el que la academia internacional reúne a los máximos expertos internacionales en educación financiera. Por sus cursos ya han pasado más de 55.000 alumnos que ya han mejorado sus estrategias financieras personales.

Este año, con el ojo puesto en la difícil situación económica global, Alfio Bardolla ha decidido apostar por un evento exclusivo en España dirigido al público español y enfocado en ayudar a gestionar las finanzas y las estrategias personales para lograr superar el momento tan delicado que vive la economía a escala global.

Así, el evento de este año estará enfocado a la revisión y mejora de las finanzas personales en plena inflación. Se enseñará a analizar de manera personal las finanzas y a estudiar la mejor inversión posible dada la situación excepcional de la economía.

Alfio Bardolla, experto economista y fundador de la academia a internacional explica, "Para nuestra empresa es todo un reto continuar con la labor formativa que llevamos a cabo a nivel internacional. Sin embargo entendemos que precisamente en este contexto en el que la economía sufre más que nunca en los últimos años los españoles necesitan una formación financiera de calidad para poder enfrentarse a una inflación de más del 10% y a una situación económica tan grave. Conocer cómo mejorar sus finanzas y cómo se puede incluso invertir para conseguir nuevas fuentes de ingresos"

La Wake up Call se ha convertido en el evento anual más importante de Europa sobre formación financiera. Un espacio que reúne cada año a más de 55.000 alumnos interesados en mejorar su situación económica personal.

El evento ha sido diseñado cuidadosamente con el objetivo de que los participantes entiendan cómo funcionan los sistemas para generar ingresos casi pasivos y apliquen lo aprendido en su vida real a través de estrategias financieras.

En total 3 días de formación ininterrumpidas divididas en 4 bloques:

Psicología del dinero: Se trata de la primera fase para asentar las bases de crecimiento y objetivos financieros. Sector inmobiliario: Cómo comenzar a invertir en inmuebles con diferentes estrategias como: subastas, alquileres, mercado abierto, alquileres y aprender a reconocer oportunidades y elaborar estrategias financieras. Trading: Cómo adentrarse en el mundo de forex, opciones, materias primas y criptomonedas con estrategias que se adaptan a cualquier disponibilidad de tiempo y trayectoria que tenga el mercado. Negocios: bloque formativo dedicado a los autónomos y emprendedores que se ven incapaces de explotarlo por falta de conocimientos financieros. Ayudará a asentar las bases para crear una empresa optimizada financieramente.

Ponentes reconocidos

Como todos los años, Alfio Bardolla Training Group presente un elenco de ponentes de primer nivel para su evento más importante del año.

Además de su fundador Alfio Bardolla, otras 3 grandes personalidades del mundo de las finanzas reconocidas por todos, expertos en inversiones y en la optimización de la economía personal como:

Robert Kiyosaki, Uno de los emprendedores más famosos en todo el mundo, escritor de libros best seller sobre crecimiento personal y orador motivacional.

Robert Allen, autor más vendido de NYT, padre del entrenamiento personal y uno de los asesores de inversiones inmobiliaria más influyentes de todos los tiempos.

Emilio Duro: Referente español,empresario, profesor y conferenciante de motivación, autoconocimiento y desarrollo personal.

Wake Up call es el curso intensivo de tres días más importante de Europa en el que se explica de manera concreta las técnicas más novedosas para construir la Libertad Financiera.

