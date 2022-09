Insight, reconocida como uno de los mejores 25 lugares para trabajar en Europa

Great Place to Work sitúa a Insight EMEA en el puesto #22 de la clasificación anual que evalúa los aspectos relacionados con el lugar de trabajo y la experiencia de los trabajadores Insight Enterprises (NASDAQ:NSIT), integrador de soluciones de la lista Fortune 500, que ayuda a las organizaciones a acelerar su viaje hacia la transformación digital, ha sido clasificada por Great Place to Work® en el puesto Nº. 22 frente a otras empresas multinacionales que participan en la evaluación anual Best Workplaces in Europe™ 2022, todas organizaciones con una cultura de trabajo excepcional.

"Teniendo en cuenta los cambios que se han producido en el lugar de trabajo en los últimos años y la continua incertidumbre en los mercados mundiales, crear y mantener una cultura de equipo sólida es esencial para una empresa sana y exitosa", declaró Emma de Sousa, Presidenta de EMEA de Insight."En Insight, nos enorgullecemos de acoger distintos tipos de habilidades, perspectivas y experiencias. Ver esto reflejado en los comentarios de los empleados y en el resultado de este premio es extremadamente gratificante, y pone de relieve el gran equipo tan apasionado y motivado que tenemos en Insight EMEA".

Para figurar entre los Best Workplaces in Europe™, las empresas deben aparecer en una o más listas regionales Best Workplaces de Great Place to Work®. En 2022, Insight ha conseguido el estatus de Best Workplace en Reino Unido, Austria, Italia y España. Igualmente, la compañía también ha sido reconocida como Best Workplace for Women y Best Workplace for Wellbeing en el Reino Unido y, finalmente, Best Workplace for Diversity, Equity & Inclusion en Italia.

La clasificación de Best Place to Work™ evalúa, además, la experiencia de los trabajadores en cuanto a confianza, innovación, valores empresariales y liderazgo mediante encuestas confidenciales a los propios empleados.

Además, las empresas también son evaluadas por su capacidad de crear una experiencia de trabajo For All™, que incluya a todos los empleados, sin importar quiénes son o cuál es su función. En total, Great Place to Work® ha evaluado los datos de encuestas que representan a 1,4 millones de empleados de más de 3.000 empresas en 37 países de Europa.

Concretamente, Insight ha sido certificada como Great Place to Work, con un 86% de los empleados calificando a la empresa como un gran lugar para trabajar.

Además, Insight está clasificada como Forbes Best Employer for Diversity 2022, Forbes America’s Best Employer for Women 2022, Best Place to Work on the 2022 Disability Equality Index®, entre Barron’s 100 Most Sustainable Companies, y se sitúa en la cúspide del 2022 Corporate Equality Index de lugares de trabajo diversos e inclusivos.

Para más información acerca de Insight, visite https://es.insight.com. Para saber más acerca de cómo Insight vive sus valores de Hunger, Heart and Harmony, lea nuestro 2022 Insight Corporate Citizenship Report.

Acerca de Insight

Insight Enterprises, Inc. es un integrador de soluciones de la lista Fortune 500 con más de 12.000 empleados en todo el mundo que ayudan a organizaciones de todo tipo a acelerar su viaje digital para la modernización de su negocio y a maximizar el valor de su tecnología. Hacemos posible una transformación segura de principio a fin y satisfacemos las necesidades de nuestros clientes a través de una cartera completa de soluciones, importantes colaboraciones y más de 33 años de amplia experiencia en TI. Calificada como la mejor empresa del mundo por Forbes y certificada como Great Place to Work®, extendemos nuestras soluciones y servicios a escala global, con expertos locales y una experiencia de comercio electrónico de primera clase, haciendo realidad las ambiciones digitales de nuestros clientes en cada ocasión. Descubra más en https://es.insight.com. NSIT-M