VERMEG lanza una solución única para que la banca opere con el ECMS

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 09:27 h (CET) A partir de noviembre de 2023, todas las interacciones relacionadas con la gestión de colaterales entre los bancos centrales y sus contrapartes se llevarán a cabo utilizando el sistema ECMS VERMEG, firma líder de software especializada en soluciones tecnológicas que cubre tres segmentos del área de servicios financieros: Banca, Mercado de Capitales y Seguros, anuncia el lanzamiento de ‘EASY Collateral by VERMEG' una solución, que permite a los bancos operar con el nuevo sistema de gestión de colateral ECMS (Eurosystem Collateral Management System).

Se trata de un sistema unificado de gestión de activos utilizados como colateral o garantía en las operaciones de crédito del Eurosistema. Permitirá a las distintas entidades operar a través de un sistema único y remplazará los distintos sistemas locales. Asimismo, gestionará toda la posición de colateral y crédito de forma integrada, logrando la armonización del mercado y garantizando que el efectivo, los valores y las garantías fluyan libremente en toda Europa.

La nueva solución modular 'EASY Collateral by VERMEG' permite a los bancos actualizar sus sistemas para garantizar la operativa con ECMS. Integrado por múltiples componentes, como eventos corporativos, reclamaciones de crédito, optimizador de colateral y nuevos mensajes ISO 20022, los bancos pueden usar toda la solución o implementar solo los componentes que necesiten.

Khaled Ben Abdeljelil, vicepresidente senior de producto de VERMEG, comenta: "Queda cerca de un año para la puesta en marcha de ECMS y los bancos deben priorizar la puesta en conformidad de sus sistemas internos y acometer las actualizaciones y modificaciones necesarias para garantizar su operativa con el nuevo sistema ECMS. Nuestro nuevo software 'EASY Collateral by VERMEG' ofrece a los bancos europeos la flexibilidad de una solución personalizada para actualizar sus sistemas internos, con soporte de toma de decisiones disponible una vez que ECMS esté activo, para ayudarlos a optimizar su gestión de garantías".

Según Pablo Garmón Fernández, responsable de ventas de VERMEG en Iberia, "las soluciones han sido diseñadas para abordar los desafíos vinculados a la transformación de la industria de servicios financieros, pero también para apoyar a estos actores en la actualización de su sistema de información a través de reducciones de costes y un control del time to market".

La migración a ECMS será en modo big bang (todos los equipos al mismo tiempo y de manera muy rápida) en noviembre de 2023, por lo que los bancos deben asegurarse de que sus sistemas están actualizados y han llevado a cabo las pruebas internas y de usuario adecuadas antes de la puesta en marcha de acuerdo con el calendario de migración impuesto por el Banco Central Europeo a todas las contrapartes.

VERMEG se ha asociado con Euroclear para fomentar la comprensión de este cambio a través de un white paper que destaca que las facilidades de liquidez de los bancos centrales del Eurosistema dependen del papel vital que desempeñan los activos de garantía en el proceso.

