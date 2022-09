Cómo salir con 300 euros en cinco minutos de un casino online Cuando se administra dinero en el juego el pensamiento racional debe primar, y las emociones deben estar bajo control Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 10:12 h (CET) https://runrun.es/noticias/453413/que-es-lo-que-ha-hecho-tan-populares-a-los-casinos-online-en-america-latina

Los jugadores expertos de casinos saben muy bien como invertir su valioso tiempo en el juego. Desde luego, conocen las diferentes estrategias para apostar pensando siempre en usar métodos que disminuyan las probabilidades de riesgo, teniendo en cuenta que en los juegos de azar el que manda es la suerte. Por tanto, ahora te vamos a contar todos los secretos más usados por los profesionales para ganar y cobrar rápido en los mejores casinos online.

Elegir un casino con métodos de pago seguros y eficaces

Los jugadores expertos eligen casinos seguros que poseen licencia y cuentan con métodos para depósitar y retirar al instante. Estos casinos online de pago más rápido permiten a los jugadores obtener sus ganancias casi al instante, dado que están asociados con entidades bancarias seguras que ofrecen soluciones financieras eficaces, como monederos electrónicos, tarjetas de débito y crédito, tarjetas prepago, transferencias bancarias y criptomonedas.

Una vez los jugadores eligen los casinos online seguros con métodos bancarios eficaces y ampliamente aceptados, entonces se fijan estrategias relacionadas con el juego para tener éxito y jugar desde la premisa de la responsabilidad.

Gestión el bankroll

Es la primera regla estratégica fijada por todo buen jugador. Los jugadores responsables establecen un presupuesto que se pueden permitir en el juego. Se debe proponer un total por día, semana y mes y, por ningún motivo, se debe usar más dinero si se gana o se pierde. Además, el presupuesto se puede ver aumentado con las ganancias, una ventaja que bien se puede reinvertir jugando, pero se reserva una parte para otras cosas que no tienen nada que ver con el juego.

Conocer las reglas y los RTP del juego

Conocer las reglas de cada juego es una ventaja para disminuir las probabilidades de riesgo. Por ejemplo, puedes conocer las reglas de la ruletas (europea, francesa y americana), puesto que varían sus ventajas de la casa, entre las dos primeras y la última, siendo la última con el RTP más bajo, por tanto, con el mayor riego de perder en términos de probabilidades;también está el blackjack con las versiones europeas y americanas y las tragamonedas y sus características adicionales, como los giros gratis, los símbolos comodines, entre otras.

Saber elegir las mejores apuestas

Existe diferentes tipos de apuestas, la cuales infieren en las probabilidades de ganar, es por ello tan necesario conocer las apuestas disponibles en los juegos y saber elegir la que mejor te convenga . Por ejemplo, la ruleta, incluye tres tipos para apostar: las apuesta internas, apuestas externas y las puestas anunciadas. El blackjack es similar, puedes elegir entre dividir apuestas, rendirte, doblar la apuesta o pedir un seguro. Por supuesto, es necesario saber cuándo y porqué apostar un tipo u otro.

Empezar a jugar en modo demo

Una forma eficaz para empezar a jugar, aprender las reglas, los tipos de apuestas y las características en cada título, es jugar en modo demo. En modo demo, no se juega gratis, no te dar un premio real, pero es el escenario ideal para ganar seguridad, aprender las reglas del juego, conocer los retos a los que te puedes enfrentarte en un juego. Asimismo, cunado un jugador experto en el tema se siente seguro, puede pasar a arriesgar su dinero real.

Hacer apuestas con bajas probabilidades de riesgo

Cuando se hacen apuestas con riesgos bajos, el premio también es bajo y es fácil para conseguir. El promedio para ganar en un títulos con apuestas de bajo riesgo es a corto o medio plazo, pero incluso si es a largo plazo, siempre es mucho más efectivo que las apuestas con un mayor riesgo por un gran premio. Por ejemplo, las tragamonedas con jackpot progresivas, pueden dar premios millonarios, sin embargo, ganarle a la casa, será necesario usar mucho dinero, apostar a todas las líneas y hacer la máxima apuesta. La volatilidad es alta y esperar a tener el giro que suelte el premio puede ser muy difícil.

Ser consciente y racional

Cuando se administra dinero en el juego el pensamiento racional debe primar, y las emociones deben estar bajo control. Por tanto, cuando juegas y ganas o pierdes, tus emociones están al margen permitiendo retirarte a tiempo. Por ejemplo, en las cartas del póker mantener el control es decisivo al momento de tomar la decisión correcta. Realizar cálculos necesarios te ayudará a ganar, probablemente. Asimismo, cuando se gana un gran bote es importante retirarte del juego, disfrutar del éxito. Cuando no se gana se hace lo mismo.

