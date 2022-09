Buceo en familia para descubrir Menorca desde otra perspectiva, con Scuba Plus Emprendedores de Hoy

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 09:59 h (CET)

La posibilidad de que tanto adultos como niños mayores de 8 años conozcan la magia del mundo submarino está garantizada por la escuela de buceo Scuba Plus. Como una opción diferente durante el verano, el buceo en familia es una experiencia completamente nueva bajo el agua.

Se trata de una actividad totalmente controlada y reglada, a partir de la cual se pueden descubrir peces de colores y arrecifes vivos en agua azul, cristalina y cálida. Scuba Plus, con sede en Menorca y Madrid, ofrece bautizos de buceo y una variedad de cursos de iniciación al buceo para toda la familia.

Nuevas experiencias: sumergirse bajo el agua La experiencia de buceo en familia de Scuba Plus es apta para todas las edades a partir de los 8 años de edad. Es una actividad bajo el agua completamente sencilla y segura, ya que está supervisada constantemente por los instructores profesionales de Scuba Plus. Ellos son los responsables de enseñar y de dar todas las herramientas necesarias para realizar la actividad de forma efectiva.

Es conveniente, pero no obligatorio, capacitarse fuera del agua, con la teoría online que la experiencia del TRy Scuba o bautismo de buceo ofrece a los principiantes. Una vez adquiridos los conceptos básicos del buceo y del equipo, es clave aprender las habilidades para moverse bajo el agua.

Una vez preparados, cada miembro de la familia podrá disfrutar de la flora y la fauna de las profundidades submarinas. La inmersión inicial es hasta seis metros de profundidad y, además, el instructor guía a los participantes para realizar ejercicios bajo el agua.

Al finalizar la primera experiencia de buceo en familia se obtiene un reconocimiento digital online Try Scuba, que otorga la posibilidad de volver a bucear en un centro SSI hasta 12 metros durante los 6 meses posteriores.

Las cualidades de la empresa Scuba Plus La empresa de buceo es centro oficial de Scuba Schools International (SSI), una de las organizaciones de formación más fiables, respetadas y reconocidas en el mundo actual.

Scuba Plus ofrece salidas de buceo todo el año para niveles iniciales y avanzados, a 40 puntos de inmersión diferentes. Esta es una forma de conocer Menorca desde otra perspectiva, ya que es la única actividad que posibilita descubrir arrecifes de coral, peces de diversos tamaños y otras especies submarinas en su hábitat natural.

La empresa de buceo mantiene su compromiso con el medio ambiente y, principalmente, con el mundo marino, ya que participa activamente en la protección de arrecifes de coral y en la conservación de tiburones. Además, bajo el estatus de Mission Deep Blue Center, la responsabilidad de Scuba Plus se transmite a los participantes de los programas de buceo, con el fomento de la reducción de plásticos en el agua.



