Opground regala las contrataciones de perfiles IT de 0 y 1 año de experiencia

miércoles, 21 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, las empresas han apostado por aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad para contratar talento tech y ocupar las vacantes disponibles con profesionales cualificados.

A través de la plataforma Opground, las empresas tech pueden agilizar los procesos de selección de personal IT hasta en un 80 %, a través de un sistema que permite establecer conexión con las personas más adecuadas para cada vacante en menos de cinco minutos. De esta manera, la plataforma facilita la búsqueda y selección exitosa de personal, gracias a la inteligencia artificial que utiliza.

Además, ahora mismo, comprometidos con fomentar la entrada en el mundo laboral de los talentos que acaban de incorporarse al sector tech, Opground ofrece gratuitamente todas las contrataciones de perfiles IT de 0 a 1 año de experiencia. Con esta iniciativa y teniendo en cuenta que la contratación final en Opground tiene un coste a éxito de 999 € para los demás perfiles de más experiencia, el equipo de Opground considera que puede ofrecer al mercado un acercamiento más sencillo, rápido y eficiente a todas las nuevas generaciones de profesionales tech o a aquellos profesionales que han reenfocado su carrera al sector tech.

Opground, una herramienta para llevar a cabo la contratación de talento tech Para contratar talento tech, las empresas pueden acceder a la plataforma Opground, donde se encuentran disponibles los perfiles más adecuados para cada vacante en menos de cinco minutos y con información completa, ya que estos profesionales han pasado previamente una entrevista con el chatbot de Opground, Opi, sin necesidad de que las empresas tengan que llevar a cabo búsquedas insatisfactorias. En apenas 3 pasos, las empresas pueden encontrar a los profesionales que mejor se ajusten a la empresa y a la posición.

En primer lugar, la empresa sube la información sobre las vacantes disponibles al sistema para recibir las opciones más adecuadas mediante una preselección automática que tiene en cuenta toda la información. Durante la siguiente fase, el equipo encargado del proceso de reclutamiento solo debe contactar estas personas que mejor encajan para conocer su identidad y seguir con el proceso pasada la primera entrevista. Al conocer la historia de cada candidato recomendado de antemano, los encargados de contratar talento tech evitan cometer errores, garantizando que los talentos escogidos a contactar sean los ideales para cada vacante. Por último, la compañía, ya siguiendo los procesos que consideren necesarios para cerrar la contratación, puede terminar el proceso quedando y conociendo con las personas que han aceptado las propuestas de contacto.

Aspectos que marcan la diferencia para la selección de profesionales tech De acuerdo con las tendencias actuales del mercado, cada vez es más necesario que los equipos de trabajo estén integrados por personas con habilidades complementarias. Por tal motivo, los equipos de reclutamiento tienen la responsabilidad de evaluar los comportamientos de los candidatos, con el objetivo de contratar talento tech cualificado.

Entre los aspectos que marcan la diferencia para contratar talento tech, se encuentra la capacidad de adaptación de los profesionales a situaciones nuevas. En ese sentido, los conocimientos técnicos son importantes, pero algo que tiene cada vez más relevancia es el conjunto de habilidades para comprometerse con los objetivos empresariales.

Otro de los argumentos que se priorizan en la contratación de talento tech es el desarrollo de habilidades para la organización y priorización de tareas, factores que todavía no son atendidos como recomiendan los especialistas. Asimismo, una comunicación permanente facilita que los procesos se desarrollen de forma transparente y abierta, generando un beneficio para la empresa.

En Opground, las empresas pueden subir sus vacantes y encontrar el talento tech que necesitan desde 999 € por contratación cerrada, con la posibilidad de obtener una lista de candidatos preseleccionados en apenas 5 minutos. Como ventaja adicional, la plataforma ofrece por tiempo limitado la contratación gratuita de los perfiles sin experiencia o con experiencia de hasta 1 año.



