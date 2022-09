Combatir el acné con la Clínica Tarrazo

Una de las patologías dermatológicas que más afecta a las personas alrededor del mundo y que debe ser tratada por un médico especialista en dermatología siempre que aparezcan brotes severos o crónicos es el acné.

Lo más común es padecer acné durante la adolescencia debido a una mayor cantidad de exudación sebácea de las glándulas, motivada por el desarrollo de la pubertad y los cambios asociados a la misma, en el organismo y en la piel. A pesar de ello, lo cierto es que se ha visto un aumento de casos en personas adultas.

Si no se trata adecuadamente, el acné puede dañar severamente la piel del rostro, dejando cicatrices que posteriormente pueden ser difíciles de eliminar. Aun así, hoy en día existen tratamientos que permiten tratar eficazmente el acné. Algunos de ellos se encuentran en la Clínica Tarrazo, un centro de medicina estética, que cuenta con una variedad de servicios y productos de cosmética ecológica que pueden ayudar a combatir eficientemente esta enfermedad cutánea.

Una manera de tratar el acné desde casa El acné suele aparecer debido principalmente a 4 factores, que son las bacterias, folículos pilosos obstruidos a causa de células de piel muerta o grasa, exceso de producción de grasa o inflamación. Por lo general, el área más afectada es siempre el rostro y la espalda y, en menor medida, otras zonas del cuerpo.

Una manera de prevenir el acné o combatirlo en caso de que ya se padezca, puede ser evitar tocarse la piel, ya que en ocasiones las manos contienen bacterias que llegan a irritar la piel. Además, apretar las marcas del acné puede ser contraproducente, empeorando la situación. En segundo lugar, es conveniente limpiar el rostro al menos dos veces al día con agua tibia y productos especialmente diseñados para tratar el problema. Exfoliar el rostro también puede ser muy efectivo, ya que ayuda a eliminar células muertas y evitar la obstrucción de los folículos. Como últimas recomendaciones es ideal desmaquillarse siempre, evitar en lo posible exponerse demasiado al sol, elegir los productos adecuados y muy importante, acudir con un dermatólogo en cuanto sea posible.

Qué productos se usan para combatir el acné La Clínica Tarrazo cuenta con una selección de productos de cosmética ecológica especialmente elaborados como tratamiento para combatir del acné. El Pack Antiacné de Cosmética Ecológica Tarrazo está formado por varios productos, como el Booster de Retinol, Booster Antioxidante de Lavanda, Booster iluminador de Vitamina C, la Crema facial de Lavanda y el Booster hidratante de Ácido Hialurónico y Rosa Damascena. En conjunto conforma un tratamiento muy efectivo para el acné, cuidando la salud facial, y manteniendo la piel hidratada durante todo el día. El Booster Iluminador de Vitamina C, por su parte, también es recomendable porque reduce la inflamación en pieles acneicas, por lo que en casos así es imprescindible. Por otro lado, el Booster hidratante de Ácido Hialurónico no solo hidrata en profundidad, sino que además regula la producción de sebo y actúa como calmante en pieles irritadas.

Además, todos estos productos de Cosmética Ecológica Tarrazo han sido formulados utilizando ingredientes ecológicos, por lo que son suaves y las reacciones o efectos secundarios, aunque podrían aparecer, son prácticamente inexistentes.