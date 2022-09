6 ventajas de la nueva cerradura wifi de Raixer

Los avances tecnológicos pueden aportar grandes ahorros de tiempo y de dinero.

La nueva cerradura wifi inteligente Raixer Gyro se ha desarrollado para que negocios y particulares consigan gestionar accesos en cualquier tipo de puerta, sin tener que cambiar la cerradura.

Un solo dispositivo es capaz de controlar la puerta de la vivienda y la puerta del portal. La instalación se realiza en el interior de la vivienda, por lo que no es necesario pedir permiso a la comunidad. Se trata de una solución completa para viviendas particulares. Muy utilizado también para la gestión de apartamentos turísticos, venta de inmuebles en remoto, control de accesos para oficinas y coworkings, acceso de personal para cuidado de mayores, etc.

Un producto autoinstalable Raixer Gyro es muy fácil de instalar, solo es necesario pegar o atornillar el dispositivo sobre la puerta. No es necesario cambiar la cerradura ni el teléfono actual y se podrán seguir utilizando las llaves de siempre. Dispone de baterías recargables de larga duración y también es posible enchufarlo a la corriente permanentemente para no tener que recargar. Para aquellos que no quieran hacer la instalación personalmente, Raixer ofrece su propio servicio de instalación en prácticamente todas las ciudades de España.

Métodos de apertura Una vez instalado, ofrece la posibilidad de abrir ambas puertas con métodos de apertura realmente innovadores:

Por un lado, todas las puertas en Raixer tienen un número de teléfono asignado. Llamar al número abrirá la puerta si el número que llama está autorizado. Para que la llamada no tenga coste, se rechaza automáticamente.

Además, Raixer genera una página web para cada puerta donde se pueden introducir códigos en un teclado numérico virtual. Para abrir la puerta solo habrá que escanear el código QR pegado en la puerta e introducir el código en el teclado virtual.

El acceso con llamada perdida o códigos permite que el usuario acceda al inmueble sin necesidad de descargar la app. Toda la gestión de teléfonos y códigos autorizados se realiza en la app de Raixer por el administrador. Podrá hacerlo de forma remota, desde cualquier lugar. Por supuesto, también se puede abrir directamente desde la app para Android o iPhone y desde la Web App accediendo desde cualquier navegador a la web.

Compatibilidad Raixer Gyro se ha diseñado pensando en todas las puertas, no solo en los modelos más estándar. Es compatible con llaves y pomos. Su sistema patentado de ajuste deslizante permite el acople a diferentes alturas de llave. En la caja se incluye un soporte con adhesivo muy resistente y con una gran superficie de contacto para resistirlo todo. También se incluyen tornillos para puertas de madera y espaciadores para librar irregularidades de puertas que no son perfectamente lisas.

En cuanto a la puerta del portal, el sistema de Raixer permite conectarse a cualquier tipo de telefonillo.

Conexión a internet permanente Raixer Gyro está permanentemente conectado a internet, permitiendo la gestión de accesos en tiempo real. Si perdiera la conexión, la puerta siempre podrá abrirse presencialmente utilizando bluetooth o con la llave de siempre. En lugares sin conexión wifi disponible, se puede conectar a internet por 3G, instalando Raixer Pro.

Seguridad Una de las mayores preocupaciones de los propietarios es la seguridad. El uso de una cerradura inteligente monitoriza el espacio y registra todas las aperturas. Siempre se podrá saber quién, cuándo y cómo se abrieron las puertas. Además, Raixer Gyro tiene sensores de ruido integrados para detectar presencia. Ante cortes de luz, Raixer funcionará a batería durante meses. Las llaves se pueden seguir utilizando como siempre, pero olvidarlas dentro de casa nunca más será un problema.

Precio económico Raixer ofrece una gran solución a un precio inmejorable. No es necesario comprar dispositivos adicionales porque un único Raixer Gyro puede controlar la puerta de la vivienda y la puerta del portal. Además, puede conectarse a la red wifi directamente, sin necesidad de accesorios adicionales, ahorrando la compra de un tercer dispositivo. Las baterías recargables de larga duración integradas evitarán el cambio de pilas. Otra opción es dejar la cerradura conectada permanentemente a la electricidad, reduciendo desplazamientos y costes de operación al no tener que recargar.