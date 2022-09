Solucionar los problemas que conlleva el perfeccionismo, de la mano de Silvia Fonseca

Es conocida como perfeccionismo la creencia de que es necesario llevar a cabo todas las actividades sin cometer ningún error, tomando decisiones que no conlleven equivocaciones.

Este rasgo de personalidad puede afectar seriamente la vida de las personas que lo sufren, generando diversos problemas que impiden su bienestar. No obstante, es posible tratar este problema y evitar sus consecuencias a través del acompañamiento de un profesional de la psicología. Este es el caso de la psicóloga Silvia Fonseca, quien cuenta con una amplia trayectoria y con las capacidades necesarias para ofrecer a sus pacientes terapias individuales de manera online o presencial en Madrid.

¿Cuáles son las características de una persona perfeccionista? Existen varios factores que pueden determinar si una persona es perfeccionista. Entre ellos, es posible mencionar su manera de decidir y trabajar sin margen de error, rechazando las formas de actuar o las opiniones de los demás por considerarlas inadecuadas. Estas personas también pueden llegar a bloquearse cuando deben tomar decisiones, debido al miedo a fracasar y a reprocharse esa elección.

Otra de las características de este rasgo es el alto nivel de competitividad y la necesidad de tenerlo todo bajo control. Esto genera dificultades para delegar tareas en otras personas por creerlas incapaces de ejecutarlas correctamente. A su vez, un perfeccionista no puede admitir que no sabe hacer algo y no contempla la posibilidad de desistir ante un fracaso, puesto que esto le afecta mucho.

¿Cómo evitar las consecuencias negativas del perfeccionismo? En términos psicológicos, el perfeccionismo puede resultar positivo o negativo de acuerdo al grado en el que se manifiesta en una persona. Por esta razón, una buena gestión de este rasgo de personalidad ayudará a que los individuos puedan dar soluciones a los problemas a los que se enfrentan y aprender de los errores sin que esto conlleve un alto desgaste emocional. Sin embargo, una gran cantidad de perfeccionismo puede generar no solo preocupación ante la posibilidad de fallar, sino también grandes niveles de estrés, ansiedad, frustración e inconformismo.

Es importante revisar las metas que resulten inalcanzables o mal definidas para evitar sentimientos de tristeza, fijar plazos para la finalización de tareas o tomar decisiones y aprender a delegar, aceptando otros modos de hacer, actuar y opinar.

Quienes sientan que esta manera de pensar y actuar está incidiendo en su bienestar mental y afecta el vínculo con otras personas, pueden acceder a la página web de la psicóloga Silvia Fonseca y reservar una terapia con sesiones tanto presenciales como en formato online.