Joy, el concierto en el Palau de la Música de Barcelona de Ravi Ram bajo la propuesta de ‘Sounds for the Soul’

martes, 20 de septiembre de 2022, 13:03 h (CET)

Los distintos beneficios que tiene la música y el sonido han sido demostrados en diferentes estudios. De hecho, es usado como instrumento para la regulación de emociones y la creación de felicidad.

Al mismo tiempo, ofrece a las personas la posibilidad de trasladarse a momentos felices de sus vidas y mejorar su estado de ánimo. En este sentido, el Palau de la Música de Barcelona será el escenario propicio en el que se realizará “Joy”, un concierto que se desarrollará bajo la propuesta del Mantra & World Music » Sounds for the Soul », que ofrece nuevas sonoridades para que los asistentes puedan conectar profundamente con su propia energía, fuerza y sabiduría, de la mano del músico, sanador, emprendedor y Líder Espiritual, Ravi Ram.

Por qué es importante la música y el sonido en la vida de las personas A lo largo de la historia, todas las culturas han utilizado el sonido y se han valido de sus beneficios para lograr un equilibrio a nivel energético, mental, emocional y físico, que permita a las personas mejorar sus condiciones de vida y conectar con sus más profundas emociones.

Mediante una lógica de formato reducido, “Joy” es un concierto que se desarrollará bajo la propuesta del Mantra & World Music “Sounds for the Soul” y permitirá a los asistentes vivir una experiencia inolvidable a través de la conexión con los diferentes sonidos.

“Sounds for the Soul” es un reflejo de belleza y sensibilidad a la cual Ravi ha sabido dotar de fuerza, luz, ritmo y un toque moderno, adaptándose a los tiempos actuales e incorporando elementos electrónicos elegantes y trabajados que hacen de una música ancestral, un sonido contemporáneo atractivo a los oídos más exigentes.

Conectar con el interior con “Joy” A través de la utilización de una gran variedad de instrumentos a partir de los cuales es posible describir paisajes y texturas que transportan a las personas a los cinco continentes, Ravi ha potenciado el uso de estas herramientas para convertir a “Sounds for the Soul” en una experiencia única e irrepetible para conectar con lo más profundo de cada individuo.

“Joy”, del Mantra & World Music “Sounds for the Soul” se realizará el 22 de octubre en el Palau de la Música de Barcelona.

Desde la organización aseguran que con la energía poderosa del otoño será un encuentro donde primarán las emociones, la relajación y la conexión con el ser interior, con el objetivo de impulsar y potenciar la energía de sus asistentes.

Es importante destacar que este concierto es una de las tantas posibilidades que ofrece Ravi Ram, quien a través de su plataforma digital comparte conciertos, cursos de mantras y meditación, masterclass, y eventos grupales a través del programa de videochat Zoom, así como también sanaciones privadas online o presenciales.

Además, Ravi se encuentra trabajando en una membresía que representará un templo virtual «Tu Templo» para que personas de cualquier parte del mundo puedan inscribirse y participar de los eventos de forma regular y así trabajar en su despertar espiritual y crecimiento personal.



