El Kit Digital ya acepta solicitudes del Segmento II para empresas de 3 a 9 empleados. ¿Cómo solicitarlo con Waitry?

martes, 20 de septiembre de 2022, 12:40 h (CET)

En el sector de la restauración, el proceso de la digitalización ha tenido un gran impacto, y se ha convertido en un elemento primordial en el momento de abrir un negocio nuevo o cambiar la manera de trabajar en uno ya establecido, ganando en rentabilidad y competitividad.

Para ello, el gobierno español ofrece subvenciones de hasta 12.000 euros a través del Kit Digital, al cual es posible acceder a través de Waitry, una firma que proporciona toda asistencia y servicios asociados para que los comercios tengan su propia plataforma de pedidos, gestión, marketing, venta online y sitio weba medida.

¿Por qué la digitalización es importante para los negocios de la restauración? Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio a los clientes, además de optimizar el funcionamiento de las distintas áreas de trabajo, los negocios de restauración se ven ante la obligación de implementar diferentes herramientas digitales para no quedar rezagados a la hora de competir con otras empresas del sector. De esta manera, restaurantes, bares y cafeterías, entre otros negocios, podrán no solo aumentar su rentabilidad, sino también evitar problemas de facturación mediante la utilización de un software que permita registrar y contabilizar las cuentas de cada día.

Por otro lado, es posible reducir el trabajo de los camareros, optimizando el tiempo que se malgasta en sus múltiples desplazamientos dentro del establecimiento con una solución TPV que automatice los pedidos y los envíe directamente a la cocina. A su vez, se reducirán los tiempos de espera de los clientes, además de ofrecerles la posibilidad de acceder a una página webpropia con carta digital y la opción de reservar una mesa o pedir a domicilio.

Acceder al Kit Digital, de la mano de Waitry Autorizado como agente digitalizador, Waitry ofrece al sector de la restauración el asesoramiento necesario para digitalizar sus negocios por medio de las subvenciones del gobierno de España. De esta forma, con el Kit Digital es posible acceder a una ayuda de hasta 12.000 euros para implementar soluciones a medida en lo que respecta a comercio electrónico y gestión de procesos, redes sociales y clientes, así como en inteligencia empresarial y analítica, servicios y herramientas de oficina virtual y factura electrónica.

Al mismo tiempo, los beneficiarios contarán con todas las funciones premium y a medida que ofrece Waitry, incluyendo la plataforma completa adaptada a sus negocios y una aplicación móvil propia para iOS y Android, así como el servicio de consultoría, setup y welcome pack, entre otros.

Por lo tanto, accediendo a la página webde Waitry, todos aquellos hoteles, bares, restaurantes, servicios de catering o cualquier negocio perteneciente a este sector que desee implementar herramientas digitales para impulsar su crecimiento, pueden solicitar el Kit Digital sin ningún tipo de cargo.



