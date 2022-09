BAT, B Accelerator Tower, abre sus puertas en Torre Bizkaia

B Accelerator Tower (BAT) ha abierto sus puertas en la Torre Bizkaia con un ecosistema de más de 220 entidades adheridas entre startups, corporaciones, firmas de venture capital y centros tecnológicos y universidades. Todos forman parte ya de BAT, una comunidad que continúa creciendo y sumando alianzas con los principales hubs de emprendimiento, innovación y talento del mundo como Shanghai, Singapore, Tokio, Boston, Nueva York, Sao Paulo, Chile, México, Dublín o Tallín BAT responde a un modelo inédito en el ámbito del emprendimiento avanzado internacional; un centro que nace del impulso público de la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao y operado por la alianza internacional que lidera PwC con el apoyo de Talent Garden e Impact Hub, actores referentes en el ámbito empresarial y de la innovación. El modelo BAT destaca por su gran conectividad internacional gracias a la alianza forjada entre dichos actores y a nuevas alianzas generadas por la red internacional de PwC, así como la disponibilidad de una cartera servicios de valor añadido para cada agente de la mano de expertos del mundo privado y con el máximo apoyo público a través de políticas que favorecen la puesta en marcha e inversión de proyectos innovadores.

La inauguración oficial ha estado presidida por el lehendakari Iñigo Urkullu, y ha contado con la participación del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, el presidente de PwC, Gonzalo Sánchez, y el co-fundador de Talent Garden, Davide Datoli. El auditorio ha acogido a la comunidad BAT: las startups, corporaciones, agentes tecnológicos y de fondos de inversión que ocupan ya las instalaciones entre la sexta y la novena planta. Con 4.000 metros cuadrados de extensión, estas cuatro plantas son la primera fase del centro, que seguirá creciendo a medida que se vayan incorporando nuevas organizaciones.

"Dado que la misión de Talent Garden desde el principio fue conectar y facilitar las interacciones entre los diferentes ecosistemas locales, especialmente a través de la educación transformadora, aprovechar el ecosistema de Bilbao ayudará a enriquecer a toda la comunidad europea. El proyecto BAT es único en sí mismo, ya que es el resultado de una estrecha colaboración entre instituciones, empresas y otros actores, por lo que, aprovechando este interés e implicación conjuntos, esperamos convertir el campus BAT en una plataforma de lanzamiento regional para actividades de creación de valor: aprendizaje/educación, actividades de innovación corporativa, programas de creación de empresas y mucho más", ha explicado Davide Datoli, co-fundador de Talent Garden.

BAT actúa como un gran concentrador con el objetivo de que el talento, las necesidades y las soluciones estén más cerca y se encuentren. Así, las corporaciones y pymes están más cerca del talento y de startups especializadas que pueden dar respuesta a sus retos. Y las startups, por su parte, pueden encontrar las alianzas claves que necesitan para llevar sus proyectos a otro nivel; inversores, corporaciones con las que llevar a cabo pilotos y/o agentes científico-tecnológicos y formativos que complementen su expertise.

Servicios BAT

B Accelerator Tower nace con un amplio portfolio de servicios que facilitará las conexiones entre las y los miembros y el apoyo especializado requerido para garantizar su éxito. Entre estos servicios destacan:

Desarrollo de pilotos, pruebas de concepto, etc. sobre infraestructura, laboratorios y equipamiento de corporaciones, centros tecnológicos y universidades bajo modelos de innovación abierta como consorcios para el acceso a proyectos europeos, etc. Conexión del talento, los proyectos e I+D+i con las necesidades de mercado acelerando la transferencia tecnológica. Programas de matchmaking bajo modelos de innovación abierta. Asesoramiento a pymes y startups y apoyo en la búsqueda de inversión y financiación. Despliegue de programas de aceleración con el apoyo de una amplia red de expertos sectoriales, tecnológicos, founders, inversores, etc. Calendario anual con más de 100 actividades formativas, eventos especializados y de networking tanto en la propia comunidad de BAT como con los diferentes nodos internacionales. Identificación internacional de talento y startups de alto potencial para el desarrollo de partnerships.